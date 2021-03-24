В Сочи задержан лицеист. ФСБ считает, что он готовил нападение

В Сочи сотрудники ФСБ задержали ученика лицея, который, по утверждению ведомства, планировал напасть на одноклассников. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Подросток, как утверждается, опубликовал во "ВКонтакте" информацию о намерениях изготовить взрывчатку и напасть на одноклассников.

ФСБ опубликовало кадры обыска, на которых видны разные детали и инструменты, а также скриншоты из "ВКонтакте", где среди прочего есть фото Владислава Рослякова устроившего стрельбу в Керченском политехническом колледже в 2018 году. Тогда вместе с ним погибли 20 человек. Дома у задержанного изъяли взрывчатку, инструкции по её приготовлению и "материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения", говорится в сообщении.

В 1999 году в ходе нападения двух вооружённых учеников на школу "Колумбайн" в американском штате Колорадо погибли 15 человек, включая их самих, 23 получили ранения. Нападение спровоцировало серию подражательств, создав субкультуру "колумбайнеров" – школьников и студентов, восхищающихся преступлением и зачастую мечтающих его повторить.

После атаки на колледж в Керчи в 2018 году и ещё нескольких менее громких инцидентов ФСБ регулярно отчитывается о задержаниях и арестах подростков, готовящих, по утверждению спецслужбы, атаку на школы и университеты.