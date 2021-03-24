В ООН проголосовали за расследование событий после выборов в Беларуси

Совет ООН по правам человека одобрил создание группы по расследованию событий в Беларуси после президентских выборов в этой стране в августе прошлого года.

Совет принял соответствующую резолюцию двадцатью голосами "за". Представители семи стран, включая Россию, высказались "против", еще 20 – воздержались. В документе говорится о необходимости расследовать жестокое подавление белорусскими властями массовых протестов, участники которых не согласны с объявленной Центризбиркомом страны победы на выборах авторитарного лидера Александра Лукашенко.

"Мы должны продемонстрировать поддержку народу Беларуси и привлечь к ответственности виновных в тяжёлых нарушениях прав человека, чтобы положить конец порочному кругу безнаказанности", – заявила от имени ЕС Руи Масейра, представитель Португалии, которая сейчас в рамках ротации председательствует в европейском блоке. Именно ЕС ранее инициировал продвижение этой резолюции по Беларуси.

Принятию документа предшествовало заявление правозащитников из Amnesty International, которые призвали к действиям по защите прав участников мирных протестов. Одновременно Amnesty International выразила обеспокоенность по поводу возможности разгона белорусским ОМОНом новых продемократических выступлений, намеченных на 25 марта по случаю Дня Воли. Этот день связан с провозглашением в 1918 году независимости Белорусской Народной Республики, просуществовавшей менее года. Её официальным символом был бело-красно-белый флаг, который сейчас используют участники протестов.

Белорусская оппозиция заявила, что акциями 25 марта рассчитывает активизировать протестное движение за честные выборы.

Александр Лукашенко был объявлен белорусским ЦИКом избранным главой государства на шестой срок подряд. Участники протестов заявляют о масштабных фальсификациях на выборах и называют их истинным победителем кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, которая, как и ряд других оппозиционных лидеров, была вынуждена покинуть Беларусь под давлением властей.