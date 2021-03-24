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Политика

Губернатор отпущения. Иван Белозерцев и украденные выборы

Сотрудник УИК №378 в селе Бессоновка Пензенской области пытается закрыть камеру наблюдения плакатом, призывающим голосовать за поправки к Конституции, 13 сентября 2020 года

В Пензенской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 142.1 УК РФ "Фальсификация итогов голосования" в отношении председателя одной из участковых избирательных комиссий региона. Ее обвиняют в том, что на выборах губернатора, состоявшихся 11–13 сентября 2020 года, она вбросила в урну для голосования почти 700 бюллетеней за победившего по результатам голосования члена "Единой России" Ивана Белозерцева. Внезапное "прозрение" СК спустя полгода после выборов совпало по времени с арестом Белозерцева по обвинению в получении взятки.

Небольшое расследование позволило установить личность женщины, которой предъявлены обвинения: в сообщении СК оно не называется, однако там уточняется число вброшенных бюллетеней. Если сравнить цифры с официальными результатами выборов на сайте ЦИК, становится ясно, что речь идет об УИК №374 в селе Бессоновка. Ее председателем является член "Единой России" Светлана Сверчкова (слева на фото ниже), директор Центра детского творчества, где и проходило голосование.

На тех выборах Иван Белозерцев переизбрался на очередной пятилетний срок, выиграв их с разгромным результатом в 78,72% голосов при явке почти в 57%.

Почему же задержание Белозерцева не привело к массовым митингам в Пензе – подобно тому, как жители Хабаровска вступились за своего арестованного губернатора Сергея Фургала? Сообщение Следственного комитета позволяет предположить, что реальная явка и реальный результат Белозерцева на выборах были в несколько раз ниже официальных.

"Председатель участковой избирательной комиссии собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня (по 662 бюллетеня двух видов) заведомо ложные сведения, проставив отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах, и поместила их в стационарный ящик для голосования. При этом председатель участковой избирательной комиссии знала, что в выборах в действительности приняли участие всего 204 человека", – говорится в новости Следственного комитета о предъявлении обвинений Сверчковой. О бюллетенях "двух видов" в сообщении говорится потому, что 13 ноября в этом округе также проходили дополнительные выборы депутата Госдумы. Как пишет издание "7х7", на участках, где помимо камер присутствовали реальные независимые наблюдатели, губернатор набрал чуть более 50% голосов.

Иван Белозерцев в суде, 22 марта 2021 года
Иван Белозерцев в суде, 22 марта 2021 года

Независимые наблюдатели зафиксировали во время голосования в Пензенской области десятки нарушений, включая вбросы бюллетеней, попавшие на камеры наблюдения в последний день выборов, 13 сентября. Не стала исключением и УИК №374 – видео, на котором похожий на Сверчкову человек лично вбрасывает пачку бюллетеней в урну, было опубликовано еще в ноябре 2020-го. Тем не менее, уголовное дело было возбуждено только сейчас, спустя полгода.

Электоральные эксперты предполагают, что речь идет об избирательном правосудии и о кампании, призванной подкрепить в общественном мнении негативный образ теперь уже бывшего губернатора. Любопытно, что возбуждение уголовного дела из-за вбросов на губернаторских выборах в Пензенской области лояльные властям СМИ увязывают именно с работой наблюдателей – но не независимых, а из созданной при поддержке администрации президента организации "НОМ" ("Независимый общественный мониторинг"). На сайте "НОМ" 22 марта действительно появилась заметка под названием "Уроки одной фальсификации", но ее авторы, рассказывая о возбужденном уголовном деле, перепутали УИК №374 с другой избирательной комиссией, №378.

Эту ошибку несложно объяснить. На УИК №378 видеокамеры также зафиксировали массовые вбросы бюллетеней членами комиссии. Об этих вбросах наблюдатели независимой ассоциации "Голос" тогда тоже сообщали в правоохранительные органы – и не получили никакого ответа на свои сообщения. Члены УИК №378 пытались закрыть камеру плакатом, призывающим голосовать на референдуме о поправках к Конституции, но этот момент попал на другую камеру, установленную в этом же помещении.

На сайте "НОМ" говорится, что после "совершения преступления" организация взяла его расследование "под особый контроль". Как утверждается в сообщении на сайте движения в защиту прав избирателей "Голос", на самом деле заявление в Следственный комитет в связи с вбросами как на участке №374, так и на участке №378 подавал координатор штаба Алексея Навального в Пензе Антон Струнин. Он был одним из волонтеров движения, следивших за изображением с камер в день выборов в прямом эфире.

Сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц говорит, что он и его коллеги привыкли к тому, что результаты работы активистов и юристов организации либо присваиваются кем-то еще, либо являются объектом скоординированных кампаний по ее очернению.

"Такие действия происходят со стороны ряда Общественных палат или псевдонаблюдательских структур, наподобие "НОМ". Мы с улыбкой относимся к этому, так как понимаем, что им нужна какая-то отчетность перед администрациями за выделяемые на их работу средства. Но это полбеды. Основная их задача – это подмена настоящего независимого общественного наблюдения казённым. От них не узнать о новых нарушениях, они пытаются в информационном поле опровергать лишь уже имеющиеся сообщения. Это такие тени "Голоса", которые на промышленной основе занимаются негативным сопровождением любой нашей активности и опровержением нарушений, не разбираясь в сути. Главное – быстро опровергнуть и заявить, что любое нарушение – это фейк".

Виктор Кабанов, координатор видеонаблюдения "Голоса", рассказал Радио Свобода, что процедура дистанционного наблюдения за выборами давно отлажена и позволяет не только увидеть, как члены избирательных комиссий пытаются закрыть камеры плакатами или своей одеждой, – с ее помощью можно подсчитать, сколько людей реально проголосовали на том или ином участке:

"На всех участках, которые мы смотрели, явно не сходилось количество людей, которые пришли голосовать, с количеством проголосовавших в протоколах. К 18 часам, когда уже было ясно, что избирателей больше практически не будет, начались манипуляции с бюллетенями и с камерами. Берут доску с объявлением или одежду и закрывают объектив. Директор говорит: "Ну все, начинаем!", а ему отвечают: "Там вторая камера есть!" – "Ой, стоп, стоп" – и закрывают вторую камеру тоже. При этом закрывают не очень хорошо, потому что не очень понимают, как камера работает, и остается щелочка, в которую видно, как они вбрасывают".

Иван Белозерцев голосует на выборах губернатора Пензенской области, 11 сентября 2020 года
Иван Белозерцев голосует на выборах губернатора Пензенской области, 11 сентября 2020 года

По словам Кабанова, волонтеры, вызвавшие просматривать видео с участков в Пензенской области, заранее знали, что надо обратить особое внимание на УИК в Бессоновском районе – откровенные фальсификации фиксировались здесь местными наблюдателями и ранее. Тем не менее, в целом такие трюки, как попытка закрыть камеру, говорит Кабанов, являются относительной редкостью. "Это исключительный случай. Мы долго не находили волонтеров для дистанционного наблюдения за выборами в Пензенской области, вот они и расслабились там. Остальные уже приучены, что настолько внаглую действовать нельзя".

"Фальсификаторов берегут и поощряют"

Как рассказала Радио Свобода журналист, автор электоральных расследований Татьяна Юрасова, ситуация с вбросами в Пензенской области действительно не нова для наблюдателей. "На президентских выборах 2018 года мы тоже считали по видео реальную явку и сравнивали ее с официальной. Например, на участке №854 реальная явка составила тогда 1228 человек, официальная – 1827. Расхождение было таким же, как на участке в Бессоновке, после которого СК возбудил уголовное дело, – 600 человек". Тогда никаких уголовных дел о фальсификациях возбуждено не было.

О том, что история с неожиданным уголовным делом против главы УИК №374 Светланы Сверчковой – не боле, чем часть информационной кампании, призванной оправдать в глазах общественности арест губернатора, говорит и Виктор Кабанов. "Решили посадить, а компромата, видимо, оказалось мало. Вот и добавляют еще один".

Уголовные дела за фальсификацию выборов заводят с большой неохотой, а значительная часть дошедших до суда дел приводит к уходу обвиняемых от должной ответственности, говорит Григорий Мельконьянц:

"По статье 142.1 за 10 лет с 2009 по 2019 год было осуждено всего 88 человек, хотя если начать расследовать все факты фальсификаций, включая зафиксированные на официальных видеозаписях с избирательных участков, то счет пойдет на тысячи человек. При этом часто действует преступная группа, с заказчиками, организаторами и исполнителями, а отдувается за всех в итоге какой-нибудь стрелочник. Более 70% уголовных дел по фальсификации выборов были прекращены в 2020 году по различным основаниям. Юридическая группа "Голоса" не понаслышке знает, каких титанических усилий требует ведение каждого дела по фальсификации, начиная со скрупулёзной подготовки заявлений с приложением всех доказательств и обжалованием отказов в возбуждении уголовных дел. Это при том, что сам наблюдатель или избиратель должны быть готовы идти до конца, потратив порой годы на восстановление справедливости. У "Голоса" работает волонтерский проект по видеонаблюдению, когда активисты просматривают видеотрансляции с участков для выявления фальсификаций.

Возбуждение дела не означает, что председателя комиссии привлекут к ответственности

История с возбуждением уголовного дела в Пензе как раз один из результатов этой работы. После выявления и документирования нарушения закона были оформлены и поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы по трем участкам – №№ 374, 377 и 348. Благодаря журналистам издания "7х7" удалось привлечь к этим кейсам общественное внимание. Основная проблема расследования электоральных преступлений – это отсутствие политической воли. В пензенском случае силовики, скорее всего, удачно воспользовались моментом и дали ход делу, как раз затрагивающему губернаторские выборы задержанного за взятку губернатора Белозерцева. При этом возбуждение дела не означает, что председателя комиссии привлекут к ответственности. Вполне вероятно, что через какое-то время это дело могут замять, как это сделали со многими другими делами. Я бы не рассматривал это дело как сигнал к тому, что у нас начался отлов фальсификаторов. Скорее наоборот, их берегут и поощряют".

Впрочем, вечером в среду стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела о фальсификациях на выборах – сразу на 7 (!) участках в Пермском крае. Все они были возбуждены по заявлениям местного координатора "Голоса" Виталия Ковина. "Наше упорство и грамотная юридическая работа даже в таких условиях могут обеспечивать неотвратимость наказания. Поэтому складывать руки нельзя", – говорит Григорий Мельконьянц.

Борис Шпигель (слева), бывший член Совета Федерации от Пензенской области, арестованный за взятку Ивану Белозерцеву
Борис Шпигель (слева), бывший член Совета Федерации от Пензенской области, арестованный за взятку Ивану Белозерцеву

О задержании Ивана Белозерцева, который стал губернатором Пензенской области в 2015 году, стало известно в воскресенье, 21 марта. Его обвиняют в получении взятки от главы компании "Биотэк" Бориса Шпигеля. В СКР считают, что в январе – сентябре 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его жены и директора компании "Фармация" Антона Колоскова больше 31 млн рублей взяток. В обмен с "Биотэк" заключали госконтракты на поставку лекарств, медицинских изделий и реактивов для местных учреждений здравоохранения. При обыске у Белозерцева была найдена сумма, эквивалентная 500 миллионам рублей. 23 марта был арестован и сам Борис Шпигель – не только владелец фармкомпании, но и бывший заместитель председателя Совета Федерации, а также бывший тесть и продюсер певца Николая Баскова. Всего по делу о взятках арестованы пять человек. Новые досрочные выборы губернатора Пензенской области запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года.

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