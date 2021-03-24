Губернатор отпущения. Иван Белозерцев и украденные выборы

В Пензенской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 142.1 УК РФ "Фальсификация итогов голосования" в отношении председателя одной из участковых избирательных комиссий региона. Ее обвиняют в том, что на выборах губернатора, состоявшихся 11–13 сентября 2020 года, она вбросила в урну для голосования почти 700 бюллетеней за победившего по результатам голосования члена "Единой России" Ивана Белозерцева. Внезапное "прозрение" СК спустя полгода после выборов совпало по времени с арестом Белозерцева по обвинению в получении взятки.

Небольшое расследование позволило установить личность женщины, которой предъявлены обвинения: в сообщении СК оно не называется, однако там уточняется число вброшенных бюллетеней. Если сравнить цифры с официальными результатами выборов на сайте ЦИК, становится ясно, что речь идет об УИК №374 в селе Бессоновка. Ее председателем является член "Единой России" Светлана Сверчкова (слева на фото ниже), директор Центра детского творчества, где и проходило голосование.

На тех выборах Иван Белозерцев переизбрался на очередной пятилетний срок, выиграв их с разгромным результатом в 78,72% голосов при явке почти в 57%.

Почему же задержание Белозерцева не привело к массовым митингам в Пензе – подобно тому, как жители Хабаровска вступились за своего арестованного губернатора Сергея Фургала? Сообщение Следственного комитета позволяет предположить, что реальная явка и реальный результат Белозерцева на выборах были в несколько раз ниже официальных.

"Председатель участковой избирательной комиссии собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня (по 662 бюллетеня двух видов) заведомо ложные сведения, проставив отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах, и поместила их в стационарный ящик для голосования. При этом председатель участковой избирательной комиссии знала, что в выборах в действительности приняли участие всего 204 человека", – говорится в новости Следственного комитета о предъявлении обвинений Сверчковой. О бюллетенях "двух видов" в сообщении говорится потому, что 13 ноября в этом округе также проходили дополнительные выборы депутата Госдумы. Как пишет издание "7х7", на участках, где помимо камер присутствовали реальные независимые наблюдатели, губернатор набрал чуть более 50% голосов.

Независимые наблюдатели зафиксировали во время голосования в Пензенской области десятки нарушений, включая вбросы бюллетеней, попавшие на камеры наблюдения в последний день выборов, 13 сентября. Не стала исключением и УИК №374 – видео, на котором похожий на Сверчкову человек лично вбрасывает пачку бюллетеней в урну, было опубликовано еще в ноябре 2020-го. Тем не менее, уголовное дело было возбуждено только сейчас, спустя полгода.

Электоральные эксперты предполагают, что речь идет об избирательном правосудии и о кампании, призванной подкрепить в общественном мнении негативный образ теперь уже бывшего губернатора. Любопытно, что возбуждение уголовного дела из-за вбросов на губернаторских выборах в Пензенской области лояльные властям СМИ увязывают именно с работой наблюдателей – но не независимых, а из созданной при поддержке администрации президента организации "НОМ" ("Независимый общественный мониторинг"). На сайте "НОМ" 22 марта действительно появилась заметка под названием "Уроки одной фальсификации", но ее авторы, рассказывая о возбужденном уголовном деле, перепутали УИК №374 с другой избирательной комиссией, №378.

Эту ошибку несложно объяснить. На УИК №378 видеокамеры также зафиксировали массовые вбросы бюллетеней членами комиссии. Об этих вбросах наблюдатели независимой ассоциации "Голос" тогда тоже сообщали в правоохранительные органы – и не получили никакого ответа на свои сообщения. Члены УИК №378 пытались закрыть камеру плакатом, призывающим голосовать на референдуме о поправках к Конституции, но этот момент попал на другую камеру, установленную в этом же помещении.

На сайте "НОМ" говорится, что после "совершения преступления" организация взяла его расследование "под особый контроль". Как утверждается в сообщении на сайте движения в защиту прав избирателей "Голос", на самом деле заявление в Следственный комитет в связи с вбросами как на участке №374, так и на участке №378 подавал координатор штаба Алексея Навального в Пензе Антон Струнин. Он был одним из волонтеров движения, следивших за изображением с камер в день выборов в прямом эфире.

Сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц говорит, что он и его коллеги привыкли к тому, что результаты работы активистов и юристов организации либо присваиваются кем-то еще, либо являются объектом скоординированных кампаний по ее очернению.

"Такие действия происходят со стороны ряда Общественных палат или псевдонаблюдательских структур, наподобие "НОМ". Мы с улыбкой относимся к этому, так как понимаем, что им нужна какая-то отчетность перед администрациями за выделяемые на их работу средства. Но это полбеды. Основная их задача – это подмена настоящего независимого общественного наблюдения казённым. От них не узнать о новых нарушениях, они пытаются в информационном поле опровергать лишь уже имеющиеся сообщения. Это такие тени "Голоса", которые на промышленной основе занимаются негативным сопровождением любой нашей активности и опровержением нарушений, не разбираясь в сути. Главное – быстро опровергнуть и заявить, что любое нарушение – это фейк".

Виктор Кабанов, координатор видеонаблюдения "Голоса", рассказал Радио Свобода, что процедура дистанционного наблюдения за выборами давно отлажена и позволяет не только увидеть, как члены избирательных комиссий пытаются закрыть камеры плакатами или своей одеждой, – с ее помощью можно подсчитать, сколько людей реально проголосовали на том или ином участке:

"На всех участках, которые мы смотрели, явно не сходилось количество людей, которые пришли голосовать, с количеством проголосовавших в протоколах. К 18 часам, когда уже было ясно, что избирателей больше практически не будет, начались манипуляции с бюллетенями и с камерами. Берут доску с объявлением или одежду и закрывают объектив. Директор говорит: "Ну все, начинаем!", а ему отвечают: "Там вторая камера есть!" – "Ой, стоп, стоп" – и закрывают вторую камеру тоже. При этом закрывают не очень хорошо, потому что не очень понимают, как камера работает, и остается щелочка, в которую видно, как они вбрасывают".

По словам Кабанова, волонтеры, вызвавшие просматривать видео с участков в Пензенской области, заранее знали, что надо обратить особое внимание на УИК в Бессоновском районе – откровенные фальсификации фиксировались здесь местными наблюдателями и ранее. Тем не менее, в целом такие трюки, как попытка закрыть камеру, говорит Кабанов, являются относительной редкостью. "Это исключительный случай. Мы долго не находили волонтеров для дистанционного наблюдения за выборами в Пензенской области, вот они и расслабились там. Остальные уже приучены, что настолько внаглую действовать нельзя".

"Фальсификаторов берегут и поощряют"

Как рассказала Радио Свобода журналист, автор электоральных расследований Татьяна Юрасова, ситуация с вбросами в Пензенской области действительно не нова для наблюдателей. "На президентских выборах 2018 года мы тоже считали по видео реальную явку и сравнивали ее с официальной. Например, на участке №854 реальная явка составила тогда 1228 человек, официальная – 1827. Расхождение было таким же, как на участке в Бессоновке, после которого СК возбудил уголовное дело, – 600 человек". Тогда никаких уголовных дел о фальсификациях возбуждено не было.

О том, что история с неожиданным уголовным делом против главы УИК №374 Светланы Сверчковой – не боле, чем часть информационной кампании, призванной оправдать в глазах общественности арест губернатора, говорит и Виктор Кабанов. "Решили посадить, а компромата, видимо, оказалось мало. Вот и добавляют еще один".

Уголовные дела за фальсификацию выборов заводят с большой неохотой, а значительная часть дошедших до суда дел приводит к уходу обвиняемых от должной ответственности, говорит Григорий Мельконьянц:

"По статье 142.1 за 10 лет с 2009 по 2019 год было осуждено всего 88 человек, хотя если начать расследовать все факты фальсификаций, включая зафиксированные на официальных видеозаписях с избирательных участков, то счет пойдет на тысячи человек. При этом часто действует преступная группа, с заказчиками, организаторами и исполнителями, а отдувается за всех в итоге какой-нибудь стрелочник. Более 70% уголовных дел по фальсификации выборов были прекращены в 2020 году по различным основаниям. Юридическая группа "Голоса" не понаслышке знает, каких титанических усилий требует ведение каждого дела по фальсификации, начиная со скрупулёзной подготовки заявлений с приложением всех доказательств и обжалованием отказов в возбуждении уголовных дел. Это при том, что сам наблюдатель или избиратель должны быть готовы идти до конца, потратив порой годы на восстановление справедливости. У "Голоса" работает волонтерский проект по видеонаблюдению, когда активисты просматривают видеотрансляции с участков для выявления фальсификаций.

Возбуждение дела не означает, что председателя комиссии привлекут к ответственности

История с возбуждением уголовного дела в Пензе как раз один из результатов этой работы. После выявления и документирования нарушения закона были оформлены и поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы по трем участкам – №№ 374, 377 и 348. Благодаря журналистам издания "7х7" удалось привлечь к этим кейсам общественное внимание. Основная проблема расследования электоральных преступлений – это отсутствие политической воли. В пензенском случае силовики, скорее всего, удачно воспользовались моментом и дали ход делу, как раз затрагивающему губернаторские выборы задержанного за взятку губернатора Белозерцева. При этом возбуждение дела не означает, что председателя комиссии привлекут к ответственности. Вполне вероятно, что через какое-то время это дело могут замять, как это сделали со многими другими делами. Я бы не рассматривал это дело как сигнал к тому, что у нас начался отлов фальсификаторов. Скорее наоборот, их берегут и поощряют".

Впрочем, вечером в среду стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела о фальсификациях на выборах – сразу на 7 (!) участках в Пермском крае. Все они были возбуждены по заявлениям местного координатора "Голоса" Виталия Ковина. "Наше упорство и грамотная юридическая работа даже в таких условиях могут обеспечивать неотвратимость наказания. Поэтому складывать руки нельзя", – говорит Григорий Мельконьянц.

О задержании Ивана Белозерцева, который стал губернатором Пензенской области в 2015 году, стало известно в воскресенье, 21 марта. Его обвиняют в получении взятки от главы компании "Биотэк" Бориса Шпигеля. В СКР считают, что в январе – сентябре 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его жены и директора компании "Фармация" Антона Колоскова больше 31 млн рублей взяток. В обмен с "Биотэк" заключали госконтракты на поставку лекарств, медицинских изделий и реактивов для местных учреждений здравоохранения. При обыске у Белозерцева была найдена сумма, эквивалентная 500 миллионам рублей. 23 марта был арестован и сам Борис Шпигель – не только владелец фармкомпании, но и бывший заместитель председателя Совета Федерации, а также бывший тесть и продюсер певца Николая Баскова. Всего по делу о взятках арестованы пять человек. Новые досрочные выборы губернатора Пензенской области запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года.