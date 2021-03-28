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Археология. Будущее

Искусство перпарированных тел. Эфир в 18:05

Искусствовед Андрей Ерофеев: кого оскорбляет анатомическая выставка на ВДНХ?

Выставка "Миры тела", открывшаяся в Москве на ВДНХ, оказалась в центре скандала. Препарированные мертвые тела и человеческие органы, представленные в художественном и познавательном жанре, оскорбили православную общественность и депутатов Госдумы, Следственный комитет проводит проверку.

Чем возмущает борцов за нравственность вид препарированного тела? Победит ли мракобесие просвещение и культуру?

Гость Радио Свобода – искусствовед Андрей Ерофеев. Эфир в 18:05.

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