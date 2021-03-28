Искусство перпарированных тел. Эфир в 18:05

Выставка "Миры тела", открывшаяся в Москве на ВДНХ, оказалась в центре скандала. Препарированные мертвые тела и человеческие органы, представленные в художественном и познавательном жанре, оскорбили православную общественность и депутатов Госдумы, Следственный комитет проводит проверку.

Чем возмущает борцов за нравственность вид препарированного тела? Победит ли мракобесие просвещение и культуру?



Гость Радио Свобода – искусствовед Андрей Ерофеев. Эфир в 18:05.