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Археология

Осторожно, религия! Эфир в 18:05

Религиовед Роман Лункин и священник Яков Кротов о том, как остановить "карикатурную войну"


Новая волна исламского терроризма, прошедшая по Европе в связи с показом карикатур на Пророка Мухаммеда, ставит старые вопросы: где границы "чувств верующих"? Может ли религия ставить свои условия секулярному обществу? Каковы последствия "карикатурного скандала" для отношений Европы и ислама, верующих и атеистов?

Гости программы: Роман Лункин, религиовед, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, и Яков Кротов, священник, историк. Эфир в 18:05

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