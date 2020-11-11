Осторожно, религия! Эфир в 18:05



Новая волна исламского терроризма, прошедшая по Европе в связи с показом карикатур на Пророка Мухаммеда, ставит старые вопросы: где границы "чувств верующих"? Может ли религия ставить свои условия секулярному обществу? Каковы последствия "карикатурного скандала" для отношений Европы и ислама, верующих и атеистов?

Гости программы: Роман Лункин, религиовед, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, и Яков Кротов, священник, историк. Эфир в 18:05

