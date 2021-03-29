ФНС хочет ужесточить контроль за продавцами на рынках

Федеральная налоговая служба и министерство финансов планируют ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники на розничных рынках, пишет РБК со ссылкой на материалы ФНС. ФНС предлагает:
- сократить число случаев, при которых на рынке может не применяться кассовый аппарат;
- обязать арендаторов подтверждать наличие кассы перед заключением договора аренды;
- управляющие рынками компании на постоянной основе должны контролировать у арендаторов наличие зарегистрированной контрольно-кассовой техники;
- запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена;
- "упрощенный" порядок привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения.
Недобросовестные арендаторы, используя размытую формулировку закона, мимикрируют под "льготные" категории, хотя фактически не имеют такого права, сообщили в пресс-службе Минфина.
В 2019 году ЦБ направил президенту письмо, в котором раскрыл подробности финансирования серого импорта и перевода средств за рубеж через крупнейшие российские рынки ежемесячным объемом не менее 10 млрд рублей. Основные вопросы, связанные с возможным нелегальным уходом от налогов, были к деятельности арендаторов московских рынков "Садовод", "Москва" и "Фуд Сити", петербургской "Софийской овощной базы", екатеринбургских "Таганского ряда" и "Новомосковского", новосибирских "Норд Сити молл" и "Дружбы", уфимского "Южного", омского "Торгового города" и дагестанского "Хасавюртского рынка".
- После этого Владимир Путин поручил правительству и ФСБ разобраться с вопросом теневого оборота наличных денежных средств на крупных вещевых и продовольственных рынках, а также решить проблему нелегального перевода денег за границу.
- В 2020 году по сравнению с 2019 годом объемы сомнительных трансграничных переводов физических лиц снизились примерно на 40%. "Такая их динамика во многом является результатом проводимой Банком России работы в рамках консультативного надзора с системами денежных переводов и кредитными организациями — их партнерами по совершенствованию действующих у них противолегализационных процедур, обеспечивающих оперативное их выявление и пресечение", — отметили в ЦБ.
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