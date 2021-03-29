ФНС хочет ужесточить контроль за продавцами на рынках

Федеральная налоговая служба и министерство финансов планируют ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники на розничных рынках, пишет РБК со ссылкой на материалы ФНС. ФНС предлагает:

сократить число случаев, при которых на рынке может не применяться кассовый аппарат;

обязать арендаторов подтверждать наличие кассы перед заключением договора аренды;

управляющие рынками компании на постоянной основе должны контролировать у арендаторов наличие зарегистрированной контрольно-кассовой техники;

запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена;

"упрощенный" порядок привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения.

Недобросовестные арендаторы, используя размытую формулировку закона, мимикрируют под "льготные" категории, хотя фактически не имеют такого права, сообщили в пресс-службе Минфина.

В 2019 году ЦБ направил президенту письмо, в котором раскрыл подробности финансирования серого импорта и перевода средств за рубеж через крупнейшие российские рынки ежемесячным объемом не менее 10 млрд рублей. Основные вопросы, связанные с возможным нелегальным уходом от налогов, были к деятельности арендаторов московских рынков "Садовод", "Москва" и "Фуд Сити", петербургской "Софийской овощной базы", екатеринбургских "Таганского ряда" и "Новомосковского", новосибирских "Норд Сити молл" и "Дружбы", уфимского "Южного", омского "Торгового города" и дагестанского "Хасавюртского рынка".