Продукт "вертикали". Почему жилищную проблему при Путине не решить

Квадратных метров в России все больше, а обеспеченность жильем все хуже. И сколько должников перестали обслуживать кредиты? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума. К началу этого года на обслуживание кредитов шло 11,7 процента всех доходов граждан. Эту цифру привела в пятницу 26 марта глава департамента финансовой стабильности Центрального Банка России Елизавета Данилова.

Полная видеоверсия программы:

Граждане ожидаемо прекращают платить по долгам. По данным Национального бюро кредитных историй, доля просроченных более чем на 90 дней потребительских кредитов приближается к четверти. С микрозаймами еще хуже – там доля просрочки составляет около 27 процентов. И это несмотря на действующие с 2019 года ограничения на выдачу кредитов и ссуд заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки. Уже начиная с прошлого года число отказов в выдаче необеспеченных потребительских кредитов стремительно растет. Реструктурировать долг все сложнее.

Пока в борьбе с кредитным пузырем Банк России идет по пути еще большего закручивания гаек. На прошлой неделе депутаты Государственной думы Анатолий Аксаков и Игорь Дивинский из комитета по финансовому рынку внесли законопроект, который в случае принятия позволит Банку России вводить прямые количественные ограничения для банков на выдачу тех или иных видов кредитов.

Для заемщиков это обернется еще более высокими ставками и более частыми отказами. А если учесть еще и начавшийся цикл повышения ставок, картина получается совсем уж безрадостной. Кризис в российском исполнении сильнее всего ударил по среднему классу, значительная часть которого перешла в категорию бедных. Неравенство в стране еще больше усилилось, хотя совсем недавно казалось – куда уж больше. Об этом сейчас и пойдет речь.

Двум третям россиян еще до коронавируса был недоступен средний уровень обеспеченности по доходам

На прошлой неделе онлайн-издание ЭКОНС, в котором размещают свои материалы сотрудники и эксперты Банка России, опубликовало статью о материальной и жилищной обеспеченности россиян. В основу статьи легло исследование, проведенное Институтом социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук. Авторы подчеркивают, что их исследование было выполнено перед пандемией. С учетом последствий локдауна доля россиян, которые не в состоянии поддерживать достойные уровень и качество жизни, только увеличится.

А теперь, собственно, о результатах. Если говорить о доходах, то двум третям россиян еще до коронавируса был недоступен средний уровень обеспеченности по доходам. Нижняя граница в соответствии с авторской методикой проходит на уровне около 3 прожиточных минимумов.

Все эти оценки не оспаривает ни официальная статистика, ни правительство, ни президент Путин

За время кризиса расслоение только усилилось. Бедные стали беднее, их закредитованность выросла, возможностей заработать стало меньше, а "серый" сектор, позволявший самым малообеспеченным выживать даже за чертой бедности, усилиями государства драматически сократился. Все эти оценки не оспаривает ни официальная статистика, ни правительство, ни президент Путин. Все уже привыкли и только разводят руками. И когда повышают налоги и акцизы, и когда повышают процентные ставки, загоняя в угол тех, кто должен банкам и микрофинансовым организациям.

Зато приведенные в исследовании данные по обеспеченности россиян жильем – это попытка несколько расширить критерии оценки благосостояния и взглянуть на проблему чуть шире. Цифры получаются еще более неутешительными. Доля населения, находящегося в состоянии жилищной бедности, то есть имеющего наиболее плохие жилищные условия, по состоянию на 2019 год превысила 30 процентов. Это почти втрое выше, чем доля бедных по доходам. Всего же до среднего уровня обеспеченности жильем не дотягивает 85 процентов российских граждан. Вывод авторы делают не слишком утешительный.

"Существующие большие масштабы неблагополучия населения России по рассмотренным базовым характеристикам уровня и качества жизни и высокое социальное неравенство создают риски национальной безопасности и социальной напряженности, особенно в периоды экономической нестабильности", – утверждают авторы исследования.

Что до рецептов, они традиционные – развивать ипотечное кредитование, строить больше социального жилья, развивать некоммерческий найм и так далее.

Из всего российского сектора услуг в прошлом году в плюс удалось выйти только доставке и ритуальным услугам

Собственно, это мало чем отличается от того, чем в последнее время занято государство. Развивают льготную ипотеку, поддерживают строительную отрасль. И это только приводит к росту недоступности жилья, поскольку ипотечный бум взвинтил цены. И это несмотря на то, что каждый год в стране появляются миллионы новых квадратных метров, а никакого демографического взрыва в России как-то особо не отмечается. Скорее, наоборот. В прошлом году естественная убыль населения выросла вдвое и составила 688 тысяч человек, а темпы роста смертности поставили рекорд с 1947 года. Из всего российского сектора услуг в прошлом году в плюс удалось выйти только доставке и ритуальным услугам. Причем похоронные команды по росту доходов утерли нос даже курьерам.

А жилья все не хватает. И объясняется это не только недостаточными темпами строительства или недостаточно низкими ставками по ипотеке. Но и мощной внутренней миграцией. Еще в прошлом году, на фоне первых ограничений, я говорил о том, что экономические последствия локдауна станут причиной переселения людей из сельской местности и малых городов в города-миллионники и, прежде всего, в Москву и Петербург.

Власти эти тенденции видят. Не случайно глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, говоря о необходимости сворачивать льготную ипотеку, назвала регионы, в которых цены не выросли и программу было бы целесообразно продолжить.

На большей части территории страны все это в последние годы только деградирует

Вот только ипотекой проблема не решается. Концентрацию финансового и человеческого капитала в Москве и нескольких городах, которые можно пересчитать на пальцах одной руки, ни льготная ипотека, ни строительство социального жилья не остановят. Люди едут туда, где видят для себя и своих детей хоть какие-то перспективы. И не только с точки зрения доходов. Качество жизни включает в себя не только деньги, но и доступ к качественной медицине и образованию, наличие элементарной инфраструктуры и развитой сферой услуг. На большей части территории страны все это в последние годы только деградирует.

Решение, которое предполагает довольно серьезный комплекс политических, экономических институциональных реформ, называется "развитие федерализма". Однако в течение всех двух десятилетий своего правления Путин толкал страну в ровно противоположном направлении. "Властная вертикаль" привела не к росту управляемости, а к концентрации власти и ресурсов в тех географических точках, которые непосредственно примыкают к местам работы и отдыха "гаранта" – Кремлю, Ново-Огарево, сочинской резиденции.

Для поддержания этой конструкции приходится регулярно повышать налоговое бремя и постоянно закручивать политические гайки. Попытки западных стран напомнить российскому руководству о принятых на себя обязательствах в области защиты прав человека воспринимаются как посягательство на суверенитет и вмешательство во внутренние дела. Кремль придумывает "ассиметричные ответы", которые в свою очередь вызывают все новые санкции. Маховик "холодной войны" раскручивается. Но война – дело затратное, особенно если воюешь с противником, который технологически тебя превосходит.

Другие темы новой программы "Деньги на Свободе" с Максимом Блантом: