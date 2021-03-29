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Москвича обвинили в склонении детей к "руфингу"

Суд в Москве арестовал 32-летнего Никиту Лебедева, который, по версии следствия, "манипулировал сознанием подростка, подвергая его жизнь опасности". Ему предъявили обвинения в покушении на убийство, сообщает управление Следственного комитета по Москве.

Следователи считают, что не позднее января 2015 года Лебедев с разных аккаунтов в соцсетях в личных и групповых чатах "призывал детей участвовать в распространенной среди молодежи субкультуре "руфинг"", обещая им денежное вознаграждение.

По его указаниям, сказано в сообщении СК, дети вели онлайн-трансляции и фотографировали, как свешивались вниз головой с большой высоты. Следователи не уточнили, сколько подростков совершали опасные действия под руководством Лебедева. В рамках уголовного дела допросили более 300 свидетелей.

В пресс-службе МВД России добавили, что обвиняемый в переписке с подростками "требовал отправлять все медиафайлы ему для проверки" и обещал за это моментальное денежное вознаграждение. Защита обвиняемого пока никак не прокомментировала версию следствия.

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