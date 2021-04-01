Крымский разрыв. Вадим Штепа – о замороженном вопросе

Команда Алексея Навального недавно объявила о проведении общероссийской протестной акции за освобождение его и других политзаключенных, против путинской политики коррупции, репрессий и политических убийств. Казалось бы, гражданам Украины, которая пострадала от путинской агрессии, сама логика велит поддержать эти протесты. Однако здесь внезапно возник конфликт, который чреват дальнейшим взаимонепониманием российских оппозиционеров и защитников независимой Украины. Причем это не просто различие взглядов из разных стран, но наглядное воплощение конфликта двух юридических принципов – де-юре и де-факто.



Дело в том, что команда Навального включила в интерактивную карту своих протестов также и аннексированный Россией Крым, что вызвало возмущение украинских и крымскотатарских политиков. О своём участии в планируемой протестной акции заявило около 2000 крымчан.



Для Крыма, который кремлевская пропаганда вот уже семь лет пытается сделать витриной "всеобщего одобрения" путинской политики, это весьма неудобное и существенное число, и оно в ближайшие дни наверняка будет только расти. В январе на акции в поддержку Навального уже выходили сотни жителей Крыма и Севастополя, многие были задержаны. Глава крымской администрации Сергей Аксёнов пообещал "жёсткую реакцию" на эти протесты. Но парадоксальным образом с ним оказываются солидарны деятели вроде председателя крымскотатарского Меджлиса Рефата Чубарова, которые предпочли бы, чтобы крымчане вообще не участвовали в навальновских протестах, поскольку тем самым они включаются в российскую политическую повестку, а Крым де-юре – это Украина.

Пока Путин остаётся у власти, Крым де-факто останется в составе России

Чтобы снять такого рода конфликт, команде Навального достаточно было добавить одну простую техническую деталь на своём сайте – написать рядом с картой Крыма примечание: "Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/68/262 от 27 марта 2014 года, Автономная Республика Крым и город Севастополь являются территорией Украины". Думаю, что в этом случае украинские политические и общественные деятели вовсе не возражали бы против проведения протестных акций в поддержку Навального в Крыму. Как не возражают против аналогичных акций местные власти в Нью-Йорке, Берлине, Праге, Таллине и десятках других городов. Полагаю, против резолюций ООН сторонники Навального не возражают?



Но пока крымский разрыв между де-юре и де-факто болезненно сказывается на отношениях между российскими оппозиционерами и украинскими патриотами. Особенно наглядно это заметно в соцсетях. Неосторожная фраза Навального 2014 года: "Крым – не бутерброд, чтобы его туда-сюда возвращать" привела к тому, что к нему самому прилипла кличка "небутерброд", и многие стали вспоминать его ещё более резкие высказывания во время вторжения России в Грузию в 2008 году.

Взгляды Навального действительно зачастую могут быть названы имперскими. Однако вряд ли правы его оппоненты, которые твердят о том, что "если Навальный сменит Владимира Путина, ничего не изменится". Во-первых, такую автоматическую "смену" представить совершенно невозможно, разве что в каком-то фантастическом сюжете Путин может назначить Навального своим преемником. Навальный получит возможность стать президентом лишь на свободных выборах, в борьбе с другими кандидатами, а такие выборы, в свою очередь, возможны лишь в послепутинскую эпоху. И только на них крымский вопрос вновь "откроется", а не будет "исторически закрыт", как утверждают сегодня в Кремле.



Но до тех пор любые требования украинцев к обобщенным россиянам с призывом "Верните Крым!" обращены явно не по адресу. Потому что никаких политических возможностей для такого возвращения ни у кого из российских оппозиционеров нет – ни у сидящего в тюрьме Навального, ни у единичных депутатов "Яблока" в региональных парламентах, ни у политиков-эмигрантов Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского. Пока Путин остаётся у власти, Крым де-факто останется в составе России.



"Размораживание" крымского вопроса, на мой взгляд, возможно лишь в условиях новой федерализации России. Сегодня, как утверждает специалист по региональной экономике Наталья Зубаревич, Крым получает сотни миллиардов рублей дотаций за счёт других российских регионов. Потому что "геополитический фактор" для Кремля превыше всего. Однако с исчезновением этих имперских приоритетов, когда российские регионы начнут в большей степени распоряжаться своими финансами, их жители наверняка потребуют развития собственных территорий вместо выплаты "крымской дани". И тогда пропагандистский "крымнашизм" окончательно рухнет.



Поэтому нарастание протестных настроений в самом Крыму по существу должно бы радовать тех, кто желает возвращения полуострова в состав Украины. Если Россия из путинского режима станет тем, чем она должна быть де-юре – демократической федерацией, то вместе с этими изменениями будет преодолен и нынешний "крымский де-факто", синдром аннексированной и милитаризованной территории.

Вадим Штепа – главный редактор журнала "Регион.Эксперт"



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