Бывший член Совета Федерации, бизнесмен Борис Шпигель экстренно помещён в тюремную больницу изолятора "Матросская тишина". Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина. 68-летний предприниматель ранее заявлял о серьёзных проблемах со здоровьем и говорил, что опасается умереть в СИЗО.

Он был арестован 23 марта по обвинению в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Предприниматель ранее представлял регион в Совете Федерации. Он владеет одним из крупнейших в России дистрибьюторов фармацевтической продукции, занимающим третье место на российском рынке в сегменте госзакупок лекарств.

Бизнесмен был задержан сразу по прилёте из Израиля, где проходил курс лечения. После этого его арест был отложен на день, так как он был госпитализирован из Басманного суда Москвы.

Шпигель отрицает свою вину. Суд планировал арестовать его сразу после задержания, но он был отправлен в больницу прямо из зала заседаний. Бизнесмен заявляет, что страдает рядом тяжёлых хронических заболеваний, дважды пережил клиническую смерть и нуждается в капельницах и в аппарате поддержки дыхания.

Бизнесмен заявляет, что уголовное дело против него было возбуждено после того, как он отказался отдать свой бизнес ФСБ. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков комментируя эти слова рекомендовал Шпигелю обратиться с заявлением в правоохранительные органы.