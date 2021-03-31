В Самарской области нашли подставных понятых в делах о наркотиках

Издания "Важные истории" и "Новая газета" опубликовали расследования о группе подставных понятых и закупщиков, которых используют для фабрикации уголовных дел по наркотическим статьям полицейские в Самарской области.

В материалах сообщается, что журналисты проанализировали 11 тысяч приговоров. Они обнаружили группу из 86 подставных понятых и закупщиков, которые поставили свои подписи под протоколами в 269 делах. По версии журналистов, все эти понятые связаны между собой. Некоторые из них участвовали в различных делах по статьям о наркотиках почти по 50 раз.

В качестве примера приводится некий Леонид Суслов, который был понятым или закупщиком не менее 48 раз. Ещё один житель Самарской области - Евгений Ефстифеев - участвовал в следственных действиях 39 раз.

По информации журналистов, некоторые из подставных понятых и закупщиков также неоднократно участвовали в судебных заседаниях в качестве свидетелей обвинения. "Того же Леонида Суслова судья Александр Мокеев видел как минимум восемь раз, а его коллега Лия Пирожкова — минимум семь раз. По всем делам с участием Суслова были вынесены обвинительные приговоры." - говорится в расследовании.

Ранее издания "Важные истории" и "Медуза" нашли 142 подставных понятых, которых московские полицейские использовали во время расследования дел о наркотиках. А журналист "Коммерсанта" Никита Королёв рассказал о закрытых чатах московских полицейских в телеграме, в которых они предлагают студентам подработку понятыми за 1–3 тысячи рублей. Один из них рассказал журналисту, что сидит в чате уже год и выезжал "поработать" во многие УВД Москвы.