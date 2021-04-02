Начало строительства первой железной дороги в Туву отложено до 2026 года. Хотя торжественный пуск работ был проведён ещё в 2011 году, в нём участвовал Владимир Путин. Тогда он забил костыль в основание новой железной дороги.

Тува — один из нескольких регионов в России, в котором нет железных дорог. Новая дорога протяжённостью больше 400 километров должна связать столицу республики Кызыл с Красноярским краем. Стоимость проекта оценивалась в 2019 году в 192 миллиарда рублей. Тогда министр обороны Сергей Шойгу предлагал правительству задействовать в строительстве армию.

В 2020 году сообщалось, что строительство дороги затягивается из недостатка финансирования и нехватки рабочей силы из-за пандемии, — рассказывает Сибирь.Реалии. Агентство РБК в пятницу обратило внимание на распоряжение правительства, из которого следует, что работы отложены до 2026 года.

Проект строительства дороги по этому маршруту разрабатывается с 1975 года. В 1978 году была проведена разработка маршрута. Однако, по данным "Интерфакса", финансовая модель проекта до сих пор не разработана. Кроме того, на него планировалось брать деньги средства Фонда национального благосостояния. От этого решено отказаться из-за пандемии.