ЕСПЧ вынес решение в пользу главреда проекта "Схемы" Натальи Седлецкой

Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить в качестве моральной компенсации четыре с половиной тысячи евро главному редактору программы расследований "Схемы" Наталье Седлецкой по делу против Генеральной прокуратуры Украины, следователи которой в 2018 году хотели получить доступ к данным с её мобильного телефона.

Суд признал, что власти Украины нарушили статью о свободе выражения мнения Европейской конвенции о защите прав человека.

Правительство Украины также должно выплатить Седлецкой 2350 евро за судебные и юридические расходы.

В сентябре 2018 года Печерский районный суд в Киеве предоставил доступ Генеральной прокуратуре к телефонным разговорам, СМС и геолокациям личного мобильного телефона Седлецкой в период с июля 2016 года по ноябрь 2017-го по делу о возможном разглашении государственной тайны директором НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины) Артемом Сытником.

Радио Свобода/Свободная Европа официально потребовало аннулирования этого судебного решения. Юристы назвали это решение чрезмерным, поскольку оно "нарушает как в целом права человека на уважение частной жизни, так и давление на работу журналиста в рамках выполнения его профессиональных обязанностей и незаконный доступ к источникам информации журналиста".

Рассмотрение дела Натальи Седлецкой по существу в ЕСПЧ началось в конце ноября 2018 года. До этого суд запретил следователям получать данные с мобильных телефонов журналистки.

Медиакорпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода приветствует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который удовлетворил жалобу главного редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой против попыток Генеральной прокуратуры Украины получить широкий и необоснованный доступ к данным её мобильного телефона.