В России выявлен 81 случай заражения британским штаммом

В России на данный момент зафиксирован 81 случай заражения британским штаммом коронавируса и шесть случаев заражения южноафриканским штаммом. Об этом сообщила в интервью "Известиям" руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.
Все эти случаи завозные, добавила Попова. На британский штамм, по оценкам экспертов, приходится сейчас около половины заражений в Европе.
Для предотвращения распространения в России этих вариантов коронавируса, вызывающих COVID-19, глава Роспотребнадзора рекомендовала сделать прививку и не выезжать из страны.
Главный санитарный врач добавила, что в России тоже выявляются новые мутации коронавируса, но чтобы оценить их опасность, нужно больше исследований, и они проводятся. На данный момент, по её словам, оснований для беспокойства нет.
- Мутации коронавируса стали серьёзной проблемой с осени прошлого года, когда учёные сообщили о появлении в Великобритании нового, более заразного штамма SARS-CoV-2. В январе Роспотребнадзор сообщил об обнаружении в России "британского" штамма коронавируса у россиянина, вернувшегося из Великобритании. В марте в России обнаружили южноафриканский вариант COVID-19, который, предположительно, отличается от типичного варианта большей способностью к распространению. В ВОЗ пришли к выводу, что новые варианты вирусов более заразны, но не более смертельны, существующие вакцины против них эффективны. Власти некоторых европейских стран связывают новый всплеск пандемии с распространением именно этих мутаций.
- В середине февраля Роспотребнадзор сообщил о регистрации первой в мире тест-системы для выявления мутаций коронавируса.
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