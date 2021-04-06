В России выявлен 81 случай заражения британским штаммом

В России на данный момент зафиксирован 81 случай заражения британским штаммом коронавируса и шесть случаев заражения южноафриканским штаммом. Об этом сообщила в интервью "Известиям" руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

Все эти случаи завозные, добавила Попова. На британский штамм, по оценкам экспертов, приходится сейчас около половины заражений в Европе.



Для предотвращения распространения в России этих вариантов коронавируса, вызывающих COVID-19, глава Роспотребнадзора рекомендовала сделать прививку и не выезжать из страны.

Главный санитарный врач добавила, что в России тоже выявляются новые мутации коронавируса, но чтобы оценить их опасность, нужно больше исследований, и они проводятся. На данный момент, по её словам, оснований для беспокойства нет.