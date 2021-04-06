Трансперенси: 65% сенаторов в России лоббируют интересы групп

Центр антикоррупционных исследований "Трансперенси Интернешнл – Россия" (внесён российскими властями в реестр "иностранных агентов") подготовил доклад о лоббизме в Совете Федерации. Согласно его выводам, лишь треть сенаторов продвигает интересы регионов, которые они представляют. Большинство же лоббирует интересы тех или иных групп, в основном связанных с отраслями экономики и федеральными органами власти, говорится в докладе.

Эксперты "Трансперенси Интернешнл-Россия" (ТИР) проанализировали деятельность членов Совета Федерации за последние четыре года, исследовали более 11 тысяч открытых источников и выяснили, что только 51 сенатор (это меньше трети общего состава верхней палаты российского парламента) не продвигал интересы тех или иных групп.

Авторы исследования пришли к выводу, что все без исключения лидеры рейтинга влиятельности сенаторов, составленном ТИР на основе скорости принятия предложенных ими законопроектов, либо связаны с крупным бизнесом и госкорпорациями, либо представляют группы интересов каких-либо ведомств, либо входят в руководство одного из комитетов Совета Федерации.

В топ-10 рейтинга, в частности, вошли председатель и зампредседателя Совета Федерации – Валентина Матвиенко и Николай Журавлев, руководители комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин и Мухарбий Ульбашев, глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, сенаторы от Бурятии, Приморья и Калининградской области – Александр Варфоломеев, Людмила Талабаева и Олег Ткач.

По итогам исследования эксперты ТИР констатировали, что "разные группы активно используют сенаторов для продвижения и защиты своих интересов", так как механизмы принятия решений в России "непрозрачны, непубличны и не подотчетны ни государству, ни обществу, ни бизнесу", а процесс лоббирования законодательно не отрегулирован.



"Сенаторы часто вносят законопроекты, затрагивающие интересы групп, с которыми они связаны. Ситуация, когда члены Совета Федерации могут стать "мишенью" для лоббистов или сами продвигать и поддерживать законодательные инициативы связанных с ними групп интересов, повышает коррупционные риски при законотворческой деятельности", – заключили эксперты "Трансперенси Интернешнл – Россия".

Ранее организация аналогичным образом исследовала работу Госдумы России.