Группе "Элизиум" запретили на концерте показать фото Навального

В Москве руководство концертной площадки "Главклуб" запретило музыкантам группы "Элизиум" показать на экране фото оппозиционера Алексея Навального со словами "Свободу политзаключенным!" во время исполнения песни "Привет, это Навальный". Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил лидер рок-группы Дмитрий Кузнецов.

По словам музыканта, организатор концерта и руководство клуба поставило группе условие: либо они отказываются от демонстрации фото Навального, либо их выступление отменяется. Музыканты согласились и заменили изображение на видео звёздного неба, которое демонстрировалось во время исполнения песни "Привет, это Навальный". СМИ направили запрос на комментарий в "Главклуб".

В феврале этого года группа "Элизиум" выпустила песню "Привет, это Навальный", в основу текста которой легло письмо оппозиционера из следственного изолятора, куда он был помещен после прибытия в Россию.