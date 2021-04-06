Группе "Элизиум" запретили на концерте показать фото Навального

В Москве руководство концертной площадки "Главклуб" запретило музыкантам группы "Элизиум" показать на экране фото оппозиционера Алексея Навального со словами "Свободу политзаключенным!" во время исполнения песни "Привет, это Навальный". Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил лидер рок-группы Дмитрий Кузнецов.
По словам музыканта, организатор концерта и руководство клуба поставило группе условие: либо они отказываются от демонстрации фото Навального, либо их выступление отменяется. Музыканты согласились и заменили изображение на видео звёздного неба, которое демонстрировалось во время исполнения песни "Привет, это Навальный". СМИ направили запрос на комментарий в "Главклуб".
В феврале этого года группа "Элизиум" выпустила песню "Привет, это Навальный", в основу текста которой легло письмо оппозиционера из следственного изолятора, куда он был помещен после прибытия в Россию.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.
- Спустя полтора месяца адвокаты Навального заявили о резком ухудшении состояния его здоровья. С их слов, в заключении оппозиционер испытывает сильные боли в спине, кроме того, у него отнимается нога. При этом Навальный передал адвокатам, что не получает должной медицинской помощи.
- 31 марта Алексей Навальный объявил голодовку с требованием "исполнить закон" и пустить к нему "приглашённого врача". Оппозиционер отметил, что вместо медицинской помощи его пытают "лишением сна", то есть "будят восемь раз за ночь", и что других методов борьбы, кроме объявления голодовки, в колонии нет.
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