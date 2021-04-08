Неизвестные люди в гражданской одежде, камуфляжных масках и берцах вечером в среду обыскали квартиру администратора крупнейшего телеграм-бота для поиска персональных данных граждан. После этого он был задержан и увезён в неизвестном направлении. Об этом сообщил адвокат правозащитного проекта "Сетевые свободы" Фёдор Сирош.

Защитника вывели из квартиры и не пустили на обыск, рассказал он. Личность администратора не раскрывается, на сайте бота указаны данные индивидуального предпринимателя Евгения Антипова, отмечает "Медиазона".

В "Глазу бога" можно было искать данные граждан России по утекшим в сеть базам правоохранительных и государственных органов. На канал его создателей подписаны почти 900 тысяч человек. В марте Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить бот за нарушение закона о персональных данных.

Российские государственные базы данных регулярно оказываются в сети. В стране существует масштабный чёрный рынок по покупке закрытой информации о гражданах — например, о покупке ими билетов, движению средств по счетам и телефонных звонках.

14 декабря расследовательская группа Bellingcat опубликовала расследование о предполагаемых отравителях оппозиционного политика Алексея Навального. В тексте подробно рассказывалось о перемещении по стране нескольких офицеров ФСБ, предположительно, участвовавших в покушении, данные об их звонках и о геолокации их телефонов. Исследователи утверждают, что вся эта информация была куплена на чёрном рынке.

После этого рынок "пробива" государственных баз данных испытал жёсткую чистку, расценки на некоторые услуги выросли, сервисы стали менее доступны, — рассказывали The Bell и "Медиазона". В стране участились случаи задержания и арестов сотрудников частных компаний и полицейских, поставляющих данные продавцам информации.