Суд арестовал четырёх задержанных у колонии Навального в Покрове

Петушинский районный суд Владимирской области признал четырёх участников акции в поддержку Алексея Навального у колонии в Покрове виновными в нарушении правил массового пребывания граждан в общественных местах. Им назначены восемь и девять суток ареста, сообщил в телеграме правозащитный проект "Апология протеста".

Девять суток получила бывший координатор кемеровского штаба Алексея Навального Ксения Пахомова. Восемь суток получили представители профсоюза "Альянс врачей": руководитель юридической службы Александр Генералов, председатель и заместитель председателя пермского отделения Артём Борискин и Валерия Меркулова. Защита будет обжаловать все решения об арестах.

Шестого апреля у колонии в Покрове собрались врачи, активисты и сторонники Навального, которые требовали допустить их к больному политику или предоставить ему квалифицированную врачебную помощь.

Во второй половине дня полицейские задержали девять человек, в том числе главу независимого профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, ведущего канала "Штаб Навального" Дмитрия Низовцева и ещё нескольких журналистов.