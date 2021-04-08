Европейский суд по правам человека признал правомерным наказание родителей за отказ от обязательной вакцинации детей. Решение вынесено Большой палатой суда по иску группы чешских родителей, детям которых отказали в посещении детского сада, текст опубликован на сайте суда.

В Чехии четыре вакцины от девяти заболеваний являются обязательными для детей дошкольного возраста. Невакцинированные без уважительной причины тоддлеры не допускаются в государственные детские сады, в правительстве обсуждался законопроект, запрещающий делать это и частным садикам.

Подавшие жалобу родители утверждали, что такие решения нарушают статью 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в которой говорится о праве на уважение частной жизни. Однако Большая палата суда шестнадцатью голосов против одного постановила, что в такой обязанности нет речи о нарушении конвенции.

В решении указано, что обязательная вакцинация, предусмотренная властями, преследует законные цели защиты здоровья и прав граждан. "Можно считать, что вакцинация является ответом национальных властей на важную социальную необходимость защиты индивидуального и общественного здоровья", — говорится в документе.

Суд так же признал не нарушающим принципы правосудия штраф, наложенный на одного из истцов за отказ от вакцинации, заявив, что он не является чрезмерным.

Юрист-эксперт ЕСПЧ Николя Эрвиё рассказал Agence France-Presse, что решение Большой палаты увеличивает возможность сделать обязательной вакцинацию в пандемию коронавирусной инфекции нового типа.