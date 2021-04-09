Правозащитникам отказали в приёме подписей против плана "Крепость"

Правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо" сообщил, что в МВД отказываются принимать собранные им подписи под петицией против злоупотребления планом "Крепость".

По данным издания, за два месяца было собрано свыше 140 тысяч подписей. В тексте петиции говорится о несогласии с недопуском адвокатов в отделы полиции к задержанным под предлогом плана "Крепость". "Сегодня мы хотели передать ваши подписи в приемную МВД - однако у нас отказываются их принимать. При этом на сайте МВД указано, что хотя личный прием закрыт, обращения граждан к МВД передать можно. Сотрудники также отказываются говорить, чье это распоряжение", - пишет "ОВД-Инфо".

Издание также сообщило, что в приёме подписей активистам отказали и в офисе уполномоченного по правам человека при президенте России Татьяны Москальковой. Там попросили отправить всё почтой.

Ранее "ОВД-Инфо" писало о грубых нарушениях прав задержанных на акциях в поддержку Алексея Навального зимой этого года из-за плана "Крепость". Это особое положение, которое вводят для защиты отдела полиции от вооруженного нападения, отмечает "Медуза". На основании плана у задержанных отбирали телефоны, применяли силу и не пускали адвокатов, указывали правозащитники.

На трех несогласованных протестных акциях в поддержку Навального в январе и феврале были задержаны в общей сложности около 11 тысяч человек, возбуждено несколько десятков уголовных дел.