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Путин уволил главу Северной Осетии и назначил на его место полпреда в Сибири

Владимир Путин и Вячеслав Битаров, архив

Президент России Владимир Путин 9 апреля уволил главу Северной Осетии Вячеслава Битарова. На его место назначен полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Указ об этом выложен на сайте Кремля.

Утверждается, что Битаров, возглавляющий республику с 2016 года, ушёл с поста по собственному желанию. Ранее в течение недели свой пост покинули ещё двое глав регионов — губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Во всех случаях главы регионов весной отвергали слухи о своём уходе, но, по официальной версии, уволились по собственному желанию. Однако отставка всех троих была предсказана заранее.

В марте аналитический отчёт группы "Минченко консалтинг" назвал Битарова, Морозова и Кара-оола претендентами на скорое увольнение. В случае с главой Осетии отставка прогнозировалась из-за массовых протестов ковид-диссидентов в республике и внимания к делу о ДТП с участием брата Битарова, который позже, предположительно, покончил с собой.

  • Назначенный на пост главы Осетии Меняйло родился в столице республике Владикавказе, служил на флоте, был российским губернатором аннексированного Крыма. Он принимал участие в вооружённом конфликте в Грузии в 2008 году, имеет звание вице-адмирала.

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