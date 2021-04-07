Страна победившего конформизма. Эфир в 18:05

После заключения Алексей Навального и разгрома оппозиции в начале 2021 года российское общество погружено в состояние пассивности и покорности. Любой протест криминализован, и нормой поведения становится конформизм. Каковы пределы терпения «глубинного народа»? Насколько лояльны режиму элиты? Может ли что-либо изменить молодежь?

Участвуют: Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги, политологи Глеб Павловский и Александр Морозов. Эфир в 18:05.

