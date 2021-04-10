ФСБ провела обыск в редакции издания "Важные истории" в Москве

Сотрудники ФСБ провели обыск в московской редакции российского издания "Важные истории". Это случилось вечером пятницы 9 апреля, журналисты узнали об этом ночью в субботу. Ранее обыск прошёл у главного редактора издания Романа Анина. Следствие ведётся по уголовному делу, возбуждённому по заявлению бывшей жены главы "Роснефти" Игоря Сечина Ольги о вмешательстве в частную жизнь.

Во время обыска в помещении не было сотрудников редакции. Журналисты узнали о визите ФСБ только после того, как встретили Анина после допроса в Следственном комитете. Он был отпущен после часа ночи, обыск у него в квартире продолжался больше шести часов. У него были изъяты ноутбуки, карты памяти и телефоны.

Обыск и допрос проводились в рамках расследования дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. Оно было возбуждено в 2016 году по заявлению Сечиной. Анин проходит по этому делу свидетелем. Он был автором материала "Новой газеты" о том, что супруга главы "Роснефти" часто проводит время на яхте "Святая княгиня Ольга" оценочной стоимостью в 100 миллионов долларов.

Тогда Сечин потребовал опровергнуть утверждения из текста и уничтожить тираж газеты с опубликованным материалом. Суд удовлетворил его иск. "Новая газета" добавила в материал уточнение, согласно которому суд признал недостоверными факты о том, что Сечин "связан с одной из самых роскошных яхт в мире", что яхта принадлежит ему или его жене, и что его расходы существенно превышают его официальные доходы и официальные доходы членов его семьи.