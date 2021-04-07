Война нужна Путину для выборов?

Новости из Донбасса российское пропагандистское телевидение показывает так, будто Украина уже объявила России войну. Военные эксперты и журналисты подтверждают, что в приграничные регионы России идет переброска войск. Есть предположение, что это не только попытка Кремля надавить на Киев, обидевший "кума Путина" и показать свои амбиции новом президенту США Джо Байдену, но и желание политехнологов Владимира Путина поднять предвыборный градус "патриотизма".

Как связаны внутренняя политика РФ и внешняя, к чему ведет начатое Кремлем новое обострение отношений с Украиной? Поможет ли разжигание конфликта переключить внимание граждан России с "дела Алексея Навального", поднять рейтинги "партии власти" и ее думских партнеров? Обсуждают политолог и политик доктор исторических наук Валерий Соловей, украинский военный аналитик Юрий Бутусов ( сайт Цензор.Нет). Интервью политолога, члена Высшего Совета партии "Единая Россия" Дмитрия Орлова.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 7 апреля в 17:05