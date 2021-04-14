Суд оштрафовал "Насилию.нет" на ₽300 тыс. по закону об "иноагентах"

Суд в Москве назначил 300 тысяч рублей штрафа центру помощи пережившим домашнее насилие "Насилию.нет" по закону об "иностранных агентах". Об этом сообщает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"Фактически это штраф за то, что Центр сам себя не внес в реестр иностранных агентов, что, конечно, он не мог сделать, так как не считает себя иноагентом", — сказал юрист Кирилл Коротеев, представлявший в суде интересы НКО.

Российские власти включили "Насилию.нет" в реестр "иностранных агентов" в конце декабря. В министерстве юстиции политической активностью центра назвали попытки организации "сделать проблему домашнего насилия видимой" и просьбы к государству "принять меры для защиты жертв домашнего насилия" во время пандемии COVID-19. Правозащитники обжаловали это решение, но суд отклонил иск к Минюсту.