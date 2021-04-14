Владимир Путин сделал вторую прививку против COVID-19

Президент России Владимир Путин сообщил, что привился в среду утром вторым компонентом вакцины от коронавируса.

"Уверен, что всё будет хорошо", - сказал Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества, которое было организовано в режиме видеосвязи. Как отметил Путин, он надеется, что пандемия скоро отступит, в том числе благодаря вакцинации, которая в России "активно проводится".

О том, что Владимир Путин получил первый компонент прививки против COVID-19, стало известно 23 марта. Это было сделано непублично. В Кремле не стали уточнять, на какой из вакцин президент остановил выбор. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявлял, что Кремль сознательно не указывает вакцину, и подчёркивал одновременно, что "все три российские прививки абсолютно надежны и эффективны".

В России зарегистрированы вакцины "Спутник V" разработки Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от новосибирского научного центра "Вектор" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова.

18 января в России официально началась "массовая вакцинация". На конец марта сообщалось, что прививку сделали менее 5% взрослого населения. По данным опубликованного ранее в марте исследования "Левада-центра" (внесён в реестр НКО-"иноагентов"), готовность привиться высказали лишь 30 процентов опрошенных россиян.