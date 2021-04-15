"Проект" и DOXA: руководство 92% вузов в России связано с властью

Подавляющее большинство руководителей российских вузов связаны с властью и партией "Единая Россия". Об этом говорится в совместном исследовании "Проекта" и студенческого издания DOXA. Авторы связывают этот факт с развернувшейся в последние десять лет кампанией преследования политически неблагонадежных студентов и преподавателей.

Изучив биографии 559 руководителей вузов из рейтинга 100 лучших российских образовательных учреждений, авторы исследования установили, что 74 процента ректоров тем или иным образом связаны с властью, причём 47 процентов — с партией "Единая Россия" (в том числе имеют статус депутата).

Почти четверть менеджеров вузов занимали или занимают должность депутатов разных уровней, не менее двух процентов бывшие сотрудники силовых ведомств, а 14 процентов были прежде доверенными лицами Владимира Путина, Сергея Собянина или Дмитрия Медведева.

Журналисты изданий отмечают, что из ста изученных вузов процедура выборов ректора на конференции работников и обучающихся сохранилась в уставах только в 58 университетах, а в 11 вузах ректоров назначает правительство.

В Московском и Санкт-Петербургском университетах выборность ректоров в 2009 году отменила специальным законом Госдума. Теперь они назначаются указом президента. Ректор МГУ Виктор Садовничий - научный руководитель дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой, дважды его доверенное лицо и член высшего совета партии "Единая Россия". Ректор СПбГУ Николай Кропачев — единоросс и бывший преподаватель Дмитрия Медведева.

Журналисты также изучили биографии руководителей вузов на предмет их научных достижений и выяснили, что у 19 из 100 ректоров обнаружены некорректные заимствования в научных работах, а еще шестеро участвовали в создании и защите диссертаций других авторов с некорректными заимствованиями.

Кроме того, у ректоров первой сотни российских вузов среднее значение индекса Хирша (показатель значимости научных исследований) равно 3. У руководителей топ-100 иностранных вузов он составляет 38.

Близость к власти, по мнению авторов исследования, объясняет нарастающие репрессии в отношении политически активных студентов и независимых преподавателей.

Решительное "закручивание гаек" в вузах началось в 2011-12 годах после многотысячных митингов против фальсификаций на выборах в Госдуму в 2011 году.

Следующим этапом усиления давления на политически активных студентов стало время летних протестов 2019 года и "московское дело", одним из обвиняемых по которому стал студент ВШЭ Егор Жуков.

Дело Жукова вовлекло в политические споры и преподавателей. В августе 2019 года сразу несколько профессоров ВШЭ отрицательно высказались о митингах, используя фразу "университет вне политики".

Вскоре ВШЭ по политическим мотивам покинули несколько академиков, а всего за последние десять лет по этой причине вуз потерял 28 сотрудников.

Зимой 2020 года ВШЭ изменила правила внутреннего распорядка, запретив сотрудникам и студентам вести политическую деятельность.

В других вузах происходило то же самое. В октябре 2019 года руководство МГУ грозило отчислением студенткам журфака Марине Ким и Фаризе Дударовой — за сбор поручительств в поддержку арестованного аспиранта-математика Азата Мифтахова.

В Российском социальном университете (РГСУ) студента факультета международных отношений вызвали в службу безопасности из-за участия в одном из летних митингов.

Всего за октябрь 2019 года через профилактические беседы со службой безопасности РГСУ прошли еще несколько десятков студентов, задержанных или просто участвовавших в летних протестах.