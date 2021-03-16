"Такого актуального кино почти нет". Фильм Навального рассорил кинокритиков

В Гильдии киноведов и кинокритиков России произошел раскол между правлением Гильдии и Экспертным советом премии "Белый слон". Причиной конфликта стало решение Экспертного совета присудить специальный приз Алексею Навальному и его творческой группе за серию новаторских документальных фильмов-расследований. В результате конфликта Гильдия киноведов и кинематографистов вышла из состава учредителей премии, а Алексей Навальный и его команда будут награждены специальным призом "Событие года".

Разногласия в Гильдии случались и раньше, но такого масштабного конфликта за все время существования премии не было. Национальная премия кинокритики и кинопрессы была учреждена Гильдией киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ в 1998 году: сначала она называлась "Золотой овен", а потом ее переименовали в "Белого слона". Премия призвана отметить лучшие фильмы и лучшие профессиональные работы по итогам кинематографического года.

В премии предусмотрено два тура. В первом туре должны были голосовать все желающие киножурналисты, кинокритики и киноведы, а во втором туре голосовало строго определенное количество человек – это Экспертный совет премии. Его сформировало правление Гильдии, и на первых порах туда входили только члены Союза кинематографистов России, председателем которого является режиссер Никита Михалков.

В 2003 году президентом Гильдии киноведов и кинокритиков России стал Виктор Матизен, и тогда было решено допустить к голосованию более широкий круг кинокритиков, которые не являются членами Союза кинематографистов, но активно работают в этой сфере. К примеру, в Экспертный совет вошли кинокритики Алена Солнцева, Антон Долин и многие другие.

"В Экспертный совет уже входили не только члены Союза кинематографистов, но и люди, которые не входили в Союз по разным причинам – или не хотели в него идти, или просто не интересовались этим делом, – говорит председатель Экспертного совета Виктор Матизен, который возглавлял Гильдию до 2011 года. – До поры до времени все это вполне хорошо работало. Но в последние годы вдруг оказалось, что членами Гильдии считают только тех, кто находится в Союзе кинематографистов, а все остальные оказались как бы не при чем. Тем не менее, Экспертный совет существовал, распустить его не удалось, да, собственно говоря, и не пытались. И никаких конфликтов не было до тех пор, пока не обнаружились какие-то политические разногласия, видимо, где-то при Союзе кинематографистов. Это все сказывалось на положении Гильдии внутри Союза. Тем не менее, пока все шло более-менее мирно. Союз кинематографистов даже выделял деньги на организацию "Белого слона". Но в последнее время ситуация почему-то усугубилась. В общем, стало понятно, что Никите Михалкову премия не нравится, скажем так. Почему и как – я не знаю, но не нравится. Он предпринимал попытки то перевести ее в какой-то другой формат, потом предлагал учредить какую-то другую общую премию, не "Белого слона". Ему еще название, по-моему, не нравилось, насколько я помню. В конце концов, президент премии Кирилл Разлогов, который стал президентом уже после Шемякина и после меня, создал премию "Резонанс", в которую собрал непонятно кого. Они присуждали эту премию в Крыму. Это была совершенно явная политическая акция. А на премию "Белый слон", соответственно, усилилось давление, которое дошло до того, что они нам просто предложили вывести из состава Экспертного совета всех, кто не является членом Союза кинематографистов".

В этом году команда Алексея Навального выпустила два ролика, которые привлекли внимание кинокритиков: первый – это видео, на котором Навальный звонит члену предполагаемой группы отравителей Константину Кудрявцеву, второй – фильм "Дворец для Путина". Фильм про дворец набрал на YouTube почти 115 миллионов просмотров. После этого режиссер и сценарист Алексей Красовский передал Фонду борьбы с коррупцией свою кинематографическую премию "Ника" (российские власти внесли ФБК в список "иностранных агентов", ФБК не согласен с этим решением). А Экспертный совет премии "Белый слон" решил отметить работы Навального и его команды специальным призом.

"На всех они [видео Навального] произвели впечатление, причем, с кинематографической точки зрения: как это сделано, с каким мастерством все это сделано, какой там дикторский текст, как развивается логика повествования, насколько это все спонтанно, я имею в виду "Разговор с убийцей", – рассказывает Матизен. – На наших глазах разгорается драма. Все поняли, что это нечто совершенно новое в документальном кино. И возникло предложение присудить им специальный приз "Событие года". Еще рассматривался кандидатом проект "Дау" Хржановского, тоже очень радикальный проект. И в конце концов Экспертный совет проголосовал за то, чтобы дать премию "Событие года" двум проектам – "Дау" и Навальному. Сформулировали так – "за цикл новаторских фильмов-расследований". В Союзе кинематографистов тут же поднялась страшная буча. Я на секретариате не присутствовал, но понимаю накал этой бучи, потому что они страшно возмутились: как же так, председатель Союза абсолютнейший антинавальнист, а какая-то Гильдия смеет присуждать в его епархии премию, использовать организационную поддержку Союза, чтобы проворачивать свои дела".

После этого Союз кинематографистов настоятельно предложил правлению Гильдии исключить из Экспертного совета тех, кто не является членом Союза кинематографистов. Экспертный совет столкнулся с давлением и попыткой цензурного вмешательства в свою деятельность, говорится в заявлении, которое подписали несколько десятков членов совета.

После долгих обсуждений президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов принял решение вывести Гильдию из состава учредителей премии: "Руководство Гильдии подтверждает абсолютную независимость премии "Белый слон" и снимает с Гильдии обязанности учредителя и организатора этой премии, что позволит избежать дальнейших бесплодных дискуссий и конфликтов".

Члены Экспертного совета считают, что возникшее противостояние наносит ущерб репутации Гильдии, остающейся "заложником архаической несменяемости власти и стагнации внутри Союза кинематографистов РФ".

"Там [в Союзе кинематографистов] несменяемый председатель, и они все делают для того, чтобы президенты Гильдии тоже были несменяемы, пользуясь разного рода крючочками, – говорит Матизен. – Поэтому сейчас Союз совершенно консервативный и, в общем-то говоря, просто гниющая организация. Никакого от него проку. Он не ведет никакой кинополитики, вся его кинополитика ограничивается личным влиянием ее председателя. Все остальные не имеют никакого значения. И что там происходит, совершено никому неинтересно. Живой труп".

Как отмечает Виктор Матизен, политическую окраску этой ситуации придал именно Союз кинематографистов – Экспертный совет же оценивал исключительно фильмы.

"Это действительно новаторские фильмы, таких не было. В нашей документалистике, да и в мировой, я думаю, не было ничего подобного разговору Навального со своим отравителем. Это просто фантастическое документальное кино. Кем бы ни был Навальный: правый, левый… Я человек либеральных убеждений, но если бы такой фильм сделал консерватор, я бы ему аплодировал точно также. Работа сама по себе проведена шикарная. А риторика – это просто ораторское искусство. Закадровый текст в документальном кино играет огромное значение. И фигура ведущего, которая просматривается за ним, скажем, как Ромм гениально комментировал "Обыкновенный фашизм". Здесь же комментарий того же уровня и, вообще, прекрасный оратор. Там замечательная логика, замечательные объяснения, доскональная попытка разобраться", – объясняет Матизен.

Фильмы ФБК стали "Событием года" благодаря тому, что в них поднимаются проблемы сегодняшнего дня и демонстрируются совершенно новые технологические приемы, считает начальник Экспертного совета премии "Белый слон" Вячеслав Шмыров.

"Знаете вы или нет, но у нас Минкульт поддерживает примерно 100 документальных фильмов в год, и в итоге можно говорить о совсем небольшом количестве картин, – рассказывает Шмыров. – Потому что существует цензура, существует самоцензура, что нередко опаснее цензуры. Мы видим, как люди замыкаются. Посмотрите, например, кто был на последнем "Золотом орле" (это премия Никиты Михалкова). Там надо было выбирать между фильмом про Бориса Слуцкого и Константина Сергеевича Станиславского. Достойные картины, но где же наша другая жизнь, повседневная, сегодняшняя жизнь, ее проблемы, как живут люди, чем они дышат, во что они верят, во что они не верят? Ведь такого актуального кино почти нет. И, конечно, Навальный, помимо того, что он живет все-таки нашей сегодняшней жизнью, еще и демонстрирует новые технологические приемы, которые позволяют как-то по-новому структурировать и репортаж, и фильм-расследование. Да, это во многом журналистский жанр, но ведь современное кино не знает особых границ – есть журналистика, есть радио, есть телевизионная журналистика, рядом документалистика. Поэтому, в общем, я бы здесь не лицемерил, что есть чистое искусство, и вот именно им мы обязаны заниматься. Мы такие же люди, как и зрители, которые, слава богу, еще есть у российского кинематографа, которые смотрят кино и хотят, чтобы кино тоже отвечало на какие-то вызовы жизни, а вовсе не замыкалось в своих очень узких коридорчиках. 100 миллионов просмотров у Навального – об этом каждый наш кинематографист может только мечтать".

Глава Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков осудил кинокритиков, включивших Алексея Навального в число номинантов премии "Белый слон".

"Понимаете, ки-но-кри-тик – он должен оценивать кино. Мне как-то неловко считать себя режиссером, если режиссер Навальный. Он к кино не имеет отношения. Если вы даете приз за политику, ну, дорогие мои, вы так и говорите. А когда вы хотите дать программе Навального приз как кинематографическому произведению, то вы ни хрена не кинокритики, вот и все", – заявил Михалков журналисту издания "Собеседник".

Теперь премия "Белый слон" будет независима от Союза кинематографистов. Как объясняет член Экспертного совета кинокритик Антон Долин, уход Гильдии грозит премии только потерей места проведения награждений (традиционно это делали в Белом зале Дома кино) и потерей минимального финансирования.

"Я так полагаю, что средства мы найдем, помещение мы найдем, ну, в крайнем случае, если нас совершенно обездолят, то будем вручать премию просто онлайн, в Zoom или просто объявлять о результатах, как делают кинокритики во всем мире. Они, как правило, не проводят церемоний, а просто объявляют победителей. Может быть, даже что-то им вручают, какие-то символические призы", – говорит Виктор Матизен.

Тем временем, сам Алексей Навальный, как стало известно в начале этой недели, все-таки был доставлен в ИК-2 в Покрове Владимирской области. ИК-2 считается одним из самых строгих исправительных учреждений в России. От осужденных в ней требуют побуквенного и буквального соблюдения служебных инструкций ФСИН, что делает пребывание в колонии крайне тяжелым, несмотря на законность этих мер. Предполагается, что оппозиционер будет находиться в колонии как минимум до 2023 года.