США: Байден предупреждал Путина о санкциях

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не скрывал, что Соединённые Штаты уже на этой неделе введут новые санкции против Москвы. Об этом заявил в эфире телекомпании CNN помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Санкции, о которых Белый дом объявил в четверг, введены в связи с действиями России, которые США характеризуют как "вредоносные" – в их числе кибератаки, вмешательство в выборы в США, предложение вознаграждения за жизнь американских военных в Афганистане, нарушения международного права, в том числе аннексия Крыма. Санкции предусматривают, в частности, запрет на операции с госдолгом России на первичном рынке. Также в санкционный список внесены ряд физических лиц и компаний.

По словам Салливана, дав Путину понять, что санкции неизбежны, Байден в то же время подчеркнул, что хочет стабильных отношений с Россией и не заинтересован в новом цикле конфронтации с Москвой. О том, что США не заинтересованы в углублении конфронтации, говорится и в указе Байдена о санкциях.

Как сказал помощник президента США, Байден и Путин "говорили друг с другом откровенно и понимая друг друга". В ходе этого разговора Байден предложил российскому президенту в ближайшее время встретиться, чтобы обсудить перспективы двусторонних отношений. Кремль ответа на предложение пока не дал.

По словам Салливана, даже в годы холодной войны лидеры США и СССР встречались друг с другом, а сейчас, по оценке Вашингтона, двусторонние отношения ещё не так плохи, как тогда. "Есть риск их дальнейшего снижения по спирали, если два лидера не встретятся и не обговорят существующие трудности", – сказал он. По мнению помощника президента, санкции никак не противоречат стремлению США избежать эскалации напряжённости. "Цель президента – дать веский и чёткий ответ на действия России, а не взвинчивать напряжённость", – сказал он.

Салливан также подчеркнул, что Байден дал Путину понять, что США не остановятся перед ужесточением санкций в случае агрессивных действий России по отношению к Украине.

В Москве резко отреагировали на новые санкции США, заявив, что на них будет дан жёсткий ответ. О перспективе саммита Байдена и Путина российские представители в этом контексте пока не говорили.

В сообщениях как Белого дома, так и Кремля о телефонном разговоре Байдена и Путина о грядущих санкциях не упоминалось, хотя Белый дом сообщил о том, что Байден сказал Путину о готовности США защищать свои интересы. На следующий день после разговора состоялась беседа помощника Путина Юрия Ушакова с послом США в Москве Джоном Салливаном. Сообщалось, что Ушаков предостерегал Вашингтон от введения новых санкций.

Накануне Байден сообщил о предстоящем выводе войск США из Афганистана: