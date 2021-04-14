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Пропавшие соратники Навального в Дагестане нашлись в полиции

Мурад Манапов и Эдуард Атаев

Координатор штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Махачкале Эдуард Атаев и помогавший ему общественник Мурад Манапов задержаны полицией по обвинению в административном правонарушении. Ранее оба перестали выходить на связь после открытия штаба. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Поиски Атаева заняли около двух суток, а Манапова – более суток, все это время местонахождение активистов оставалось неизвестным. "Мы рады тому, что это не уголовное дело. Также рады, что, по предварительной информации, никаких пыток не применялось."- сообщил сотрудник федерального штаба Навального Руслан Аблякимов.

Манапов выйдет на свободу уже 14 апреля, а Атаев получил десять суток административного ареста, которые он отбывает в Хасавюрте. Его намерен посетить адвокат, чтобы ознакомиться с постановлением о привлечении его к ответственности.

В системе ГАС "Правосудие" есть информация о том, что Хасавюртовский районный суд Дагестана 11 апреля рассмотрел в отношении Атаева административное дело по статье о "неповиновении законному требованию сотрудника полиции". Максимальное наказание по ней – 15 суток ареста.

50-летний Эдуард Атаев занимался организацией независимого наблюдения за выборами в Дагестане, а также дважды участвовал в выборах главы и депутатов села Эндирей.

  • После прошедшего 11 апреля открытия штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Махачкале его координатор Эдуард Атаев уехал в родное село Эндирей и перестал выходить на связь.
  • Предыдущая попытка открыть штаб в Дагестане, напомним, закончилась избиением активиста Руслана Аблякимова и его отъездом из республики. По его словам, до этого несколько дней за ним следили неизвестные. Главным препятствием тогда он называл трудности с поиском помещения – собственники опасаются вести дела с оппозицией.

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