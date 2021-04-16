Роскомнадзор потребовал удалить статью The Village о полицейском насилии

Роскомнадзор потребовал от The Village удалить статью о реакции жителей других стран на полицейское насилие, пригрозив блокировкой сайта. Об этом сообщает само издание. The Village удалил публикацию.

В тексте статьи, которую ведомство внесло в реестр запрещенной информации, говорилось о том, как в разных странах — Тунисе, США, Бразилии, Франции и Испании — люди массово восстают против пыток со стороны полиции, тогда как Россия отстает от этого тренда, отмечает издание.

Роскомнадзор посчитал, что в публикации содержится информация о способе совершения самоубийства Ильназом Пиркиным, который покончил собой после пыток в полиции Нижнекамска в 2017 году.

Полицейских, участвовавших в пытках Пиркина, приговорили к реальным срокам.