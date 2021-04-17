Иран объявил в розыск подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Нетензе

Иранское государственное телевидение назвало подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Нетензе. По версии властей им оказался работавший на горно-обогатительный комбинате 43-летний гражданин страны Реза Карими. По данным властей, он покинул Иран незадолго до происшествия, его объявили в розыск, передаёт Иранская служба Радио Свобода.

Инцидент на комбинате, где обогащается иранское ядерное топливо, произошёл 11 апреля. Взрыв повредил изолированную от внешнего мира распределительную электросеть ядерного объекта. Власти страны назвали случившееся "актом ядерного терроризма".

Оценки последствий аварии разнятся — руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али-Акбар Салехи заявил, что взрыв не нанёс серьёзного ущерба и работа завода продолжилось. Источники газеты The New York Times в американской разведке сообщили, что остановка подачи электроэнергии разрушила тысячи центрифуг для обогащения урана, что отбросило иранскую ядерную программу на 9 месяцев назад.

Власти Ирана обвинили в организации атаки Израиль. Источники NYT утверждают, что диверсию на одном из самых охраняемых иранских объектов могла совершить израильская спецслужба "Моссад". Израиль это не комментирует.

В сообщении иранской государственной телерадиокомпании "Голос Исламской республики" заявлено, что Карими объявлен в розыск по линии Интерпола. Он не находится поиском в онлайн-базе ведомства, однако она обновляется с задержкой, отмечает израильская газета "Гаарец".