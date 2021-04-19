Министерство финансов предложило отложить решение о господдержке 25 новых заводов дочерней структуры "Ростеха" — "РТ-Инвеста" по сжиганию твердых коммунальных отходов до завершения строительства и выхода на проектную мощность первых пяти подобных проектов компании в Подмосковье и Татарстане. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо замминистра финансов Ирины Окладниковой, которое она направила 12 апреля вице-премьеру Виктории Абрамченко

"РТ-Инвест" с 2018 года строит пять мусоросжигательных заводов общей мощностью 3,35 млн тонн отходов в год за 180 млрд рублей: четыре в Подмосковье и один в Казани. В мае 2020 года компания договорилась о строительстве еще 25 аналогичных заводов с ВЭБом и "Росатомом" по всей России. Их мощность должна составить 14,6 млн тонн в год. Стоимость этого проекта составит 1,3 трлн рублей.

Для реализации нового проекта структура "Ростеха" просила предоставить 320 млрд рублей субсидий из федерального и регионального бюджетов на время строительства заводов, а также профинансировать работу новых предприятий на 940 млрд рублей.

Минфин и Минэкономразвития должны были проанализировать финансовую модель проекта и к 12 апреля представить позицию в правительство. Абрамченко назвала заводы "Ростеха" "платиновыми", а Минфин оценивал запрошенные меры господдержки как "беспрецедентные".

"30 мусоросжигательных заводов (25 новых, четыре уже строящиеся в Подмосковье и один в Татарстане) смогут сжигать лишь 20 процентов отходов (18 млн тонн). При этом от сжигания будет образовываться токсичная зола, имеющая более высокий класс опасности. По подсчетам "Гринпис", после сжигания образуется 30 процентов золы (от массы отходов). Получается, от 30 заводов ежегодно будет образовывать 5 млн тонн токсичных отходов",— заявляли в "Гринпис".

В конце 2019 года был принят закон, который приравнял сжигание мусора на заводах, вырабатывающих тепло и электроэнергию, к утилизации. Против законопроекта выступал "Гринпис". В организации говорили, что принятие поправок "поможет финансировать строительство очень дорогих мусоросжигательных заводов". В "Гринпис" предсказывали, что из-за этого мусор в России не будут перерабатывать "еще десятки лет".

Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов настаивал на том, что принятые поправки предлагают запретить энергетическую утилизацию тех отходов, из которых не извлечены полезные фракции. Сжигать предлагается только то, что невозможно переработать.

Люди из окружения президента России Владимира Путина поделили между собой мусорный рынок на 2 триллиона рублей, говорилось в совместном исследовании изданий "Важные истории", "Жуковские вести" и "Зебра-ТВ". "Главными бенефициарами мусорной реформы России стали несколько кланов ближайших друзей и соратников президента Владимира Путина. Они не только стали региональными операторами во многих регионах страны, но и строят мусоросжигательные заводы, что вызывает массовые протесты местных жителей. Некоторые из мусорных компаний соратников президента зарегистрированы на подставных людей в далеких странах – Гонконге, Гибралтаре, Новой Зеландии", – отмечалось в материале.

Компании, связанные с друзьями Путина, получили почти четверть всех госконтрактов на вывоз мусора в стране – на общую сумму 423 млрд рублей. Компании, связанные с главой Ростеха Сергеем Чемезовым, получили контракты на 165 миллиардов, с сыном бывшего генпрокурора Игорем Чайкой – на 107 млрд рублей, с бизнесменами Аркадием Ротенбергом и Юрием Ковальчуком – на 88 и 63 млрд рублей соответственно.