Тоцкий полигон. Чернобыль. Челябинский "Маяк". "Нахимов". Нёнокский полигон. Идут годы. Меняются эпохи. Иногда даже руководители страны. Но вот эта привычка скрыть правду о крупных авариях, или пытаться скрывать ее часть - она неистребима. Она чуть ослабла в 90-х, и опять набрала силу в 2000-х, трагедия "Курска" дала ей новую жизнь, новый старт. Почему они врут даже тогда, когда это совершенно бессмысленно, когда их гарантированно схватят за руку, что за болезнь это - врать? Историк Никита Петров диагностирует ее в эфире программы "Лицом к событию". Ведущая Елена Рыковцева
"Имеются жертвы". Это значит их много
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