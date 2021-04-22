Госдума отменила "день тишины" при многодневном голосовании

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, позволяющий при многодневном голосовании проводить предвыборную агитацию вплоть до начала первого дня выборов. Во время многодневного голосования закон обязывает заканчивать предвыборную агитацию в 00:00 часов первого дня голосования.
При этом остается в силе запрет на агитацию в дни голосования. Ранее закон запрещал проводить предвыборную агитацию в "день тишины" и в день выборов.
Голосование в течение нескольких дней проводилось по поправкам к Конституции в 2020 году, оно длилось неделю – с 25 июня по 1 июля включительно. Развести потоки избирателей "как во времени, так и в пространстве" ЦИК решила из-за угрозы распространения коронавируса. Движение "Голос" называло голосование по Конституции "примером покушения на суверенитет народа":
- Центризбирком вышел далеко за рамки установленных законодательством полномочий, организовав досрочное голосование 25–30 июня. Таким образом, учет 58,6 млн голосов, которые были получены до 1 июля, не имеет под собой законных оснований.
- Формат "всенародного голосования" позволил властям проводить голосование несколько дней, организовать надомное досрочное голосование, смотреть сквозь пальцы на вопиющую прямую агитацию чиновников за поправки, публикующиеся в разгар голосования экзитполы ВЦИОМ.
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