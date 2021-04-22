Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал на 20 тысяч рублей академика РАН Ефима Хазанова за репост сообщения о митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального 21 апреля. Он признан виновным в организации массового мероприятия, повлекшего за собой нарушение общественного порядка.

Хазанов — заместитель директора Федерального исследовательского центра Института прикладной физики, лауреат Государственной премии России. 55-летний физик был задержан полицейскими в собственном кабинете, из которого по видеосвязи участвовал в общем собрании РАН.

О задержании сообщил в ходе собрания академик Валерий Рубаков. Он предложил “наладить взаимодействие с правоохранительными органами” во избежание необоснованного преследования учёных.

В интервью Радио Свобода Хазанов заявил, что призывов участвовать в акции не делал. Его адвокат ожидал, что заседание состоится позже. Решение суда будет обжаловано, написал учёный в фейсбуке.