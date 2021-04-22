Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал академика РАН за репост сообщения о митинге за Навального

Академик Ефим Хазанов (слева) на церемонии вручения государственных наград в Кремле

Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал на 20 тысяч рублей академика РАН Ефима Хазанова за репост сообщения о митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального 21 апреля. Он признан виновным в организации массового мероприятия, повлекшего за собой нарушение общественного порядка.

Хазанов — заместитель директора Федерального исследовательского центра Института прикладной физики, лауреат Государственной премии России. 55-летний физик был задержан полицейскими в собственном кабинете, из которого по видеосвязи участвовал в общем собрании РАН.

О задержании сообщил в ходе собрания академик Валерий Рубаков. Он предложил “наладить взаимодействие с правоохранительными органами” во избежание необоснованного преследования учёных.

В интервью Радио Свобода Хазанов заявил, что призывов участвовать в акции не делал. Его адвокат ожидал, что заседание состоится позже. Решение суда будет обжаловано, написал учёный в фейсбуке.

  • Акции в поддержку Навального прошли в городах России 21 апреля. В общей сложности в них участвовали десятки тысяч человек, больше полутора тысяч были задержаны.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG