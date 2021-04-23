Координатора хабаровского штаба Навального признали политзаключенным

Правозащитный центр "Мемориал" (российские власти внесли "Мемориал" в список иностранных агентов, "Мемориал" с этим не согласился. – Ред) признал координатора хабаровского штаба Навального Алексея Ворсина, находящегося под домашним арестом, политическим заключённым. Об этом говорится на сайте организации.

"Мемориал" требует закрыть уголовное дело в отношении Ворсина о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий, а самого активиста – отпустить из-под домашнего ареста. Правозащитники считают преследование сторонника Навального "политически мотивированным и направленным на принудительное прекращение его публичной деятельности".

В конце марта к Алексею Ворсину, а также хабаровскому координатору Либертарианской партии Артему Мозгову и кандидату в городскую думу Хабаровска Андрею Пастухову пришли с обысками. По свидетельствам очевидцев, при задержании Ворсина избили. Центральный районный суд Хабаровска отправил его под домашний арест до 16 мая.

Поводом для возбуждения уголовного дела по "дадинской" статье стал твит Ворсина, в котором он призвал выйти на несогласованную акцию 23 января этого года в центре Хабаровска. Ранее активиста неоднократно задерживали и подвергали административным взысканиям за участие в акциях протеста.