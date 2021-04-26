Плоды девальвации. Как щедрость Путина снижает доходы людей

Почему укрепление рубля – хорошая новость? В чем минусы девальвации? Что и кому обещал Владимир Путин в своем послании и во что выльется выполнение этих обещаний? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Всего неделю назад все были зациклены на краткосрочных политических рисках и их возможных последствиях. К счастью, те опасения не оправдались.

Полная видеоверсия программы:

Россия начала отводить войска из аннексированного Крыма и от границы с Украиной, так что вероятность возобновления вооруженного конфликта свелась к минимуму. Алексея Навального отправили на обследование в гражданскую больницу, и вскоре после этого он объявил о завершении голодовки. В Москве 21 апреля во время несанкционированной акции протеста, по данным ОВД-инфо, задержали 31 человека. Это по нынешним временам означает, что обошлось практически без задержаний. В Петербурге, правда, картина была совсем другой. Там в автозаках успели оказаться 826 человек. Почему наблюдалась такая разница в поведении силовиков в двух столицах, сказать сложно. То ли сигнал из центра до Питера вовремя не дошел, то ли местные правоохранители не сумели вовремя отказаться от привычной жестокости.

Ни визит Александра Лукашенко, ни послание Федеральному собранию Путина не ознаменовались какими-то громкими заявлениями. Новыми территориями Россия не приросла. Все выглядит так, будто в одной-единственной голове щелкнул какой-то переключатель, и Россия остановилась в шаге от красной черты, которую обладатель этой головы сам провел в своем воображении. Вменяемые люди задаются вопросами: "Что это было?" и "Когда ждать следующего обострения?".

Краткосрочные риски пока можно оставить в покое

Моя версия состоит в том, что Путину просто очень хочется провести в этом году военный парад на Красной площади и международный экономический форум в Санкт-Петербурге в очном формате. И чтобы на Питерский форум приехал кто-нибудь, кроме "батьки" и других подобного сорта лидеров, которые готовы в рот заглядывать и восторженно аплодировать. Ради них и стараться не стоит. Впрочем, гадать не буду. Может быть, все дело просто в погоде и весна берет свое. Так или иначе, но краткосрочные риски пока можно оставить в покое.

Тем временем, в самом конце прошлой рабочей недели россиян, особенно тех, кто работает по найму, настигла еще одна хорошая новость. С подачи главы Роспотребнадзора Анны Поповой Владимир Путин подписал указ, объявляющий период с 1 по 10 мая включительно нерабочими днями. Формально это решение объясняется заботой о здоровье граждан – дескать, они разъедутся по дачам и перестанут заражать друг друга коронавирусом. На мой взгляд, версия выглядит не слишком убедительно. Дачи есть далеко не у всех, и многие предпочтут отправиться в музеи, кинотеатры, бары и прочие увеселительные заведения, где будут заражать друг друга не менее интенсивно, чем на рабочих местах.

В частном секторе неожиданные десятидневные оплачиваемые каникулы предпринимателей и работодателей радуют мало

Так что, как мне кажется, объяснение куда проще: Путин сейчас играет в "доброго полицейского" – осенью как-никак выборы в Госдуму, а с "закручиванием гаек" и "затягиванием поясов" в последние месяцы он явно переборщил. Как долго продлится эта игра, не берусь предсказать. Но я даже не сомневаюсь, что она закончится, причем скорее рано, чем поздно.

Для госсектора дополнительные нерабочие дни – действительно подарок. Там оплата труда в минимальной степени завязана на результат. Работаешь или не работаешь, жалованье все равно получишь. Главное, чтобы деньги из бюджета приходили вовремя. А вот в частном секторе неожиданные десятидневные оплачиваемые каникулы предпринимателей и работодателей радуют мало. Им придется либо платить работникам за несделанную работу, либо доплачивать за работу в выходные. Для экономики в целом вынужденный майский простой, по моим оценкам, может стоить около 0,5 процента роста ВВП по результатам года.

Резкий политический кульбит российского руководства самым благотворным образом сказался и на рубле, и на российском фондовом рынке. Укрепляться рубль начал еще в ходе президентского послания Федеральному собранию, когда стало понятно, что ни о каких новых инициативах – ни на внешнем, ни на внутреннем направлении – Путин не объявит. А уж когда министр обороны Сергей Шойгу закончил так и не успевшие толком начаться учения в Крыму и отправил войска к местам постоянной дислокации, доллар и евро и вовсе потеряли в цене примерно по два рубля. Наконец, в пятницу Банк России поднял ставку сразу на половину процентного пункта, до 5 процентов годовых.

Укрепление рубля – новость хорошая и для россиян, и для российской экономики

Повышения ждали практически все, но для большинства стало неожиданностью, что ЦБ не ограничился четвертью процентного пункта. Такого повышения ставки не было с 2014 года. Эта новость добавила энтузиазма покупателям российской валюты. Курс доллара на этом фоне впервые с конца марта опустился ниже 75 рублей, а евро притормозил только у отметки в 90 рублей.

Укрепление рубля – новость хорошая и для россиян, и для российской экономики. На мой взгляд, после кризиса 2008 года власти слишком увлеклись простым рецептом повышения конкурентоспособности российского товаропроизводителя – девальвацией национальной валюты. В долгосрочной перспективе эта политика привела к драматическому падению зарплат в долларовом выражении и снижению привлекательности российской экономики для инвесторов.

С 2013 года средняя зарплата в стране в пересчете на доллары упала почти в полтора раза. Инвестировать в производство, которое ориентировано на такой рынок, не слишком интересно. На прошлой неделе я подробно писал об этом в нашем телеграм-канале. Сейчас же девальвация стала одним из основных факторов разгона инфляции. И именно рост цен заставляет Банк России повышать ставки ускоренными темпами, несмотря на то что высокие ставки приведут к удорожанию кредитов как для граждан, так и для бизнеса. Вот что заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в пятницу на пресс-конференции после оглашения решения по ставке:

Высокие инфляционные ожидания транслируются в динамику инфляции уже сейчас

"Сейчас быстрое восстановление спроса формирует устойчивое инфляционное давление, которое усиливается ограничениями со стороны предложения. Инфляционные ожидания населения и бизнеса значимо возросли. Они находятся на повышенном уровне больше полугода. Это вызывает у нас сильную озабоченность. Высокие инфляционные ожидания транслируются в динамику инфляции уже сейчас, причем все в большей мере в ее устойчивую составляющую. Если не сбить их, это продолжит разогревать инфляцию".

Хочу обратить внимание на одну фразу Набиуллиной – инфляционное давление усиливается ограничениями со стороны предложения. Если с этой точки зрения взглянуть на ситуацию с "подаренными" Путиным дополнительными майскими выходными, то легко понять, чем все закончится. Товаров и услуг произведут меньше, а деньги заплатят те же. Так что инфляционное давление только усилится.

Рост цен беспокоит не только главу российского Центробанка, но и гаранта обновленной Конституции. Причем Путин начал беспокоится еще в конце прошлого года. Так что не обошел он эту тему и в своем послании Федеральному собранию на прошлой неделе:

"Сейчас мы столкнулись с ростом цен, который съедает доходы граждан. Неотложные решения, конечно, приняты, но полагаться исключительно на точечные, по сути, директивные меры, конечно же, нельзя. Мы помним, к чему это приводит, ещё в 90-е, в конце 80-х годов в Советском Союзе, – к пустым полкам, так было в конце 80-х годов. Сейчас же, даже на пике эпидемии, мы такого не допустили.

Цифры однозначно показывают: россияне из-за роста цен начали активно экономить на еде

Задача Правительства – сформировать именно долговременные условия, которые, хочу это подчеркнуть, уважаемые коллеги, именно с помощь рыночных механизмов, а они есть, гарантируют предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка. Никто не говорит, что мы директивно цены будем устанавливать, не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать", – заявил президент.

С этого места, конечно, хотелось бы поподробнее про рыночные механизмы. Но Путин про рыночные механизмы предпочел не распространяться, а перешел сразу к социальным обещаниям. К ним мы еще вернемся, но сначала хотелось бы закончить с ценами. Ситуация действительно не радует. По последним данным Росстата, только в феврале стоимость продуктов, входящих в минимальную потребительскую корзину, выросла на 16 процентов год к году. В конце прошлой недели были опубликованы результаты анализа трат более 13 миллионов потребителей, который проводил исследовательский центр "Тинькофф Data" в первом квартале этого года. Не буду вдаваться в подробности и лишь скажу, что цифры однозначно показывают: россияне из-за роста цен начали активно экономить на еде. Причем, не на каких-то деликатесах, а на мясе, овощах и даже хлебобулочных изделиях.

Так что про рыночные механизмы борьбы с инфляцией было бы очень интересно послушать. Потому что, если вспомнить азы, то на рыночные цены можно влиять как со стороны предложения, так и со стороны спроса. Вот, например, вполне себе рыночная мера – повышение ставки рефинансирования – направлена на сокращение платежеспособного спроса. Кредиты станут дороже, расширять производство и повышать зарплату тоже станет дороже. Потребителю придется платить больше по кредитам, а на покупки будет оставаться меньше. Сокращение потребления стабилизирует цены. Тут все понятно.

Вот только этот способ остановить рост цен никак не помогает победить бедность. Скорее наоборот. Да и не принесут эти меры ожидаемого результата, поскольку их эффект сводится на нет при помощи другого рыночного механизма. Он влияет на цены с той же стороны, что и ставки – со стороны спроса. Вот только влияет в ровно противоположном направлении.

Выплату проведём в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребёнка в школу

"Подчеркну, в период эпидемии все наши решения были направлены на поддержку граждан. Но понимаю, что и сейчас многим непросто. Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдём. Но этого ещё не произошло. И в этой связи предлагаю провести ещё одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно: по 10 тысяч рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведём в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребёнка в школу", – сказал в своем послании Владимир Путин.

Итак, семьи с детьми школьного возраста получат еще одну единовременную выплату по 10 тысяч рублей на ребенка. Как бы парадоксально это ни прозвучало, но это делает обещание Путина восстановить реальные доходы граждан еще менее выполнимым. Поскольку реальные доходы – это доходы с поправкой на инфляцию. А раздача денег, за которой не стоит произведенных товаров или оказанных услуг, разгоняет инфляцию еще сильнее.

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