В кредит не страшно. Как рост цен меняет отношение к долгам

Пойдет ли государство на списание безнадежных долгов граждан и почему совершать крупные покупки в кредит выгодно именно сейчас? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

За то, что вы не купите сейчас, потом придется заплатить гораздо дороже. То, на что сегодня не хватает денег, завтра вы, скорее всего, вообще точно не сможете себе позволить. Это относится, прежде всего, к крупным покупкам и тратам. Копить на что-то даже с чисто экономической точки зрения становится все более рискованной, если не сказать провальной, стратегией для семейного бюджета.

Полная видеоверсия программы:

Нынешний кризис отличается от большинства предыдущих. Например, в 2008 году проблемы пришли из финансового сектора, где в течение пары месяцев "сгорели" триллионы долларов. Их пришлось срочно допечатывать, чтобы не допустить глобальной социальной катастрофы. Сейчас все иначе. Первый удар пришелся на реальный сектор. Остановка ключевых производств и разрушение логистических связей создали предпосылки для возникновения дефицита. Правительства направили усилия на то, чтобы поддержать вынужденно не работающих людей и бизнес.

Люди по всему миру продолжают получать деньги за непроизведенные товары

А это обернулось появлением мощного "денежного навеса". Значительную часть "лишних" денег абсорбировали финансовые рынки. И все же попытки поддержать потребительский спрос вполне увенчались успехом. Карантинные ограничения резко изменили потребительское поведение. Они стали причиной серьезного провала в одних отраслях и ажиотажного спроса в других. Люди по всему миру продолжают получать деньги за непроизведенные товары и неоказанные услуги. По мере снятия карантинных ограничений и предъявления на рынке отложенного спроса проблема будет еще усугубляться.

В России у многих сложилось серьезное предубеждение перед банковскими кредитами. Его придется преодолеть. Либо смириться: купить именно то, на что вы рассчитывали, получится нескоро. Ситуация сегодня качественно отличается от той, что наблюдалась до начала пандемии коронавируса. Рынок, на котором компании бились за внимание потребителя, постоянно предлагали что-то новое и снижали цены на качественные, но считающиеся устаревшими модели, уступает место экономике дефицита. Начинается конкуренция потребителей. А в ней побеждает тот, у кого больше денег и кто готов с ними расстаться.

Официальные цифры потребительской инфляции могут еще некоторое время смотреться вполне терпимо

Понятно, что это в наименьшей степени относится к продовольственному рынку и так называемым социально значимым товарам и услугам из разряда повседневных расходов. Государство, причем не только в России, приложит максимум усилий, чтобы сгладить рост цен в этих категориях. И тут уж в ход пойдет все – от административного регулирования до льготных субсидий на расширение производства. Если этого не делать, то избежать серьезных социальных последствий не получится. Так что официальные цифры потребительской инфляции могут еще некоторое время смотреться вполне терпимо.

Но в том, что непосредственно не относится к поддержанию жизнедеятельности, картина выглядит совершенно иначе. Автомобили, велосипеды, компьютеры, смартфоны и гаджеты, одежда и обувь… Недели не проходит, чтобы не появились сообщения о глобальном дефиците тех или иных категорий товаров и уже состоявшемся или грядущем подорожании на десятки процентов.

Для экономики огромный неудовлетворенный спрос – прекрасная новость

Причины самые разные. Острый дефицит микрочипов, из-за которого останавливается производство автомобилей, смартфонов и персональных компьютеров. Дефицит тканей из-за прошлогодних остановок производств. Резкий рост стоимости доставки товаров из Азии. Взлет цен на сырье: одни только промышленные металлы подорожали за год в полтора-два раза. Бум, который отмечается по всему миру на рынке загородного жилья из-за локдаунов и массового перехода на "удаленку" и который привел к ажиотажному спросу на все, что связано со строительством и обустройством жилья.

Для экономики огромный неудовлетворенный спрос – прекрасная новость. Она таит в себе огромные возможности для инвесторов и предпринимателей, дает уверенность в росте занятости, делает оправданными модернизацию и расширение производства самых разных товаров.

В условиях разгона инфляции лучше – в кредит

Но мы сейчас говорим не об экономике вообще, а о конкретных семейных бюджетах, о непростом зачастую выборе между попыткой накопить на нужную вещь и ее покупкой в кредит. Так вот, в условиях разгона инфляции лучше – в кредит. Мало того, что получаешь сразу именно то, что тебе нужно, так еще и переплата за счет процентов по кредиту имеет все шансы оказаться ниже, чем та сумма, на которую со временем товар подорожает.

Еще один аргумент в пользу того, чтобы не откладывать крупные траты и серьезные покупки в долгий ящик, заключается в том, что стоимость и доступность кредитов уже начала расти. И дело не только в том, что Центральный банк начал повышать ставки. В силу ряда причин, в том числе и политического характера, растет доходность российских государственных облигаций. Минфин уже сейчас готов платить больше 7 процентов годовых по 10-летним облигациям. А это значит, что розничному заемщику взять кредит под 7 процентов не удастся ни при каких обстоятельствах, если только речь не о какой-нибудь льготной программе, которую субсидирует государство. Просто потому, что банку проще и надежнее получать свои 7 процентов с государства, чем бегать за тысячами несознательных граждан, которые норовят просрочить выплаты по кредитам.

Те, кто успевают снять деньги, лишь усугубляют кризис, но именно они оказываются в лучшем положении

Закредитованность россиян и так уже на высоком уровне, и совет "начать жить в кредит" не добавит устойчивости российскому банковскому сектору или финансовой системе государства. Но я делаю программу не для банковского сектора. Повторю, интересы экономики в целом и каждого отдельного домохозяйства совпадают далеко не всегда. Когда начинается банковский кризис, вкладчики выстраиваются в очереди. Те, кто успевают снять деньги, лишь усугубляют кризис, но именно они оказываются в лучшем положении, чем все остальные.

Так вот, на стоимость кредитов сейчас оказывает влияние еще и, мягко говоря, снижение платежной дисциплины россиян. Около четверти необеспеченных потребительских кредитов уже не обслуживается три с лишним месяца. По микрозаймам и вовсе не платят 40 процентов тех, кто их берет. Банки и микрофинансовые организации вынуждены брать больший процент с тех, кто платит, чтобы компенсировать хотя бы часть убытков.

Еще в 2019 году, обсуждая тему пузыря на рынке потребительского кредитования, я пришел к выводу, что большую часть "плохих" долгов придется либо реструктурировать, либо попросту списать. Именно это сейчас и происходит. Четверть необслуживаемых кредитов – это уже массовая история. При этом ни массовых персональных банкротств, ни повального изъятия собственности заемщиков в пользу банков не происходит. Государство просто не может себе позволить чрезмерного давления – социальная обстановка и так далека от спокойной, а впереди еще выборы. Так что коллекторов приструнили, судебным приставам наказали не зверствовать.

Понятно, что процесс списания долгов проходит негласно и неформально. Вряд ли стоит ждать, что завтра в "Российской газете" напечатают, что долги перед банками можно не отдавать. Да это будет и не совсем правдой: игры с невозвратом кредитов все еще остаются рискованными. Но риск того, что просроченный платеж позволит кредитору обобрать заемщика до нитки, сейчас минимален.

Другие темы новой программы "Деньги на Свободе" с Максимом Блантом: