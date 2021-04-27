Мосгорсуд ограничил работу Фонда борьбы с коррупцией

Мосгорсуд запретил Фонду борьбы с коррупцией и Фонду защиты прав граждан Алексея Навального исполнять определённые действия. Решение принято по запросу прокуратуры Москвы. Какие именно запреты введены против фондов — не раскрывается, так как дело против них рассматривается в закрытом режиме.
В понедельник прокуратура Москвы приостановила деятельность региональных штабов сторонников Навального до решения по делу о признании ФБК экстремистской организацией.
На 29 апреля запланировано рассмотрение дела о приостановке работы ФБК и Фонда защиты прав, сообщалось в понедельник. Прокурор потребовал запретить ФБК размещать материалы в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах.
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* Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан признаны в России организациями, исполняющими функции так называемых иностранных агентов. Организации не согласны с этим статусом.
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