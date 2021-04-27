Госдепартамент США рекомендовал части госслужащих покинуть Кабул

Госдепартамент США выпустил рекомендацию о поездках, которая обязывает американских правительственных служащих покинуть столицу Афганистана Кабул, если у них есть возможность организовать свою работу из другого места.

"Перемещения по всей территории Афганистана небезопасны из-за критического уровня похищений людей, захвата заложников, террористических атак, взрывов с использованием смертников, установки фугасов, а также военных операций", - говорится в распространённой рекомендации.

В электронном пояснительном письме агентству Reuters пресс-служба Госдепартамента отметила, что распоряжение незамедлительно затронет лишь относительно небольшую часть сотрудников посольства США в Кабуле. Но точное число таких госслужащих ведомство не привело.

"Мы не ожидаем каких-либо изменений в наших операциях и возможностях в связи с данным шагом", - подчеркнули в Госдепартаменте.

Рекомендация сделана на фоне объявленного вывода из Афганистана всех остающихся там американских военнослужащих – то есть 2500 тысяч человек. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон планирует вернуть всех своих солдат к 11 сентября нынешнего года, к 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, организованных террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в России). Эти нападения и стали причиной ввода сил международной коалиции на территорию Афганистана.