Плоды просвещения: Кремль испугался знаний

За ковидный год у российское общество диктатура отобрала у граждан немало гражданских прав: право на проведение митингов, право на одиночные пикеты, сужается поле свободы слова. Вводятся все новые ограничения для так называемых иностранных агентов. Фактически не действует право на свободный въезд и выезд в страну. Теперь новыми поправками в законодательство государство присваивает себе право цензурировать разрешать и запрещать любые просветительские мероприятия: лекции, семинары. «круглые столы», причем не только на обычных площадках, но и виртуальные.

Введение антиконституционной цензуры просветительской деятельности и историческую политику Путина обсуждают историк Никита Соколов, историк, зам председателя Партии народной свободы Андрей Зубов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" в 19:05