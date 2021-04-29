Пенсионерам Хабаровского края пообещали по десятку яиц за прививку

Власти Хабаровского края пообещали выдать по десятку куриных яиц жителям региона старше 60 лет, если они сделают прививку от COVID-19. Об этом сообщил в эфире радио "Комсомольская правда" заместитель председателя правительства региона Евгений Никонов . Всего в рамках программы предполагается раздать 1 400 пачек яиц. "Это очень позитивная история", - цитирует чиновника"Интерфакс".

По его словам, птицефабрики Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре выделили достаточно крупную партию куриных яиц, которые 29 и 30 апреля будут выдавать пожилым людям после прививки в 14 пунктах вакцинации в регионе. Ранее стало известно, что перед Пасхой краевые власти развернут пункты вакцинации прямо у ворот храмов.

Власти Магаданской области пообещали выплатить по тысяче рублей пожилым жителям региона, если они сделают прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. На Чукотке пенсионеры после вакцинации получат единовременную выплату в размере двух тысяч рублей. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал москвичам старше 60 лет купон на одну тысячу рублей, которым можно будет воспользоваться в аптеках и магазинах.

Согласно данным опроса принадлежащего государству Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и АНО "Национальные приоритеты", прививку от COVID-19 уже сделали 11 процентов россиян. Ещё 46 процентов опрошенных сообщили, что сделали бы прививку себе или членам семьи, а 39 процентов респондентов сказали, что не будут вакцинироваться.

По данным опубликованного в марте исследования "Левада-центра" (внесён в реестр НКО-"иноагентов"), готовность привиться высказали лишь 30 процентов россиян.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к COVID-19 может сформироваться в стране к августу - после вакцинации 60 процентов населения России.