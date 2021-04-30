Неуправляемый социалист. Начался суд над Николаем Платошкиным

В Гагаринском районном суде Москвы начался процесс по делу политика левого толка, 55-летнего Николая Платошкина: его обвиняют в распространении ложной информации о коронавирусе (статья 207.1 УК) и склонении к участию в массовых беспорядках (часть 1.1 статьи 212 УК) за видеоролики, опубликованные на YouТube. Власти видели в Платошкине возможную альтернативу Геннадию Зюганову, но начинающий политик оказался слишком оппозиционным – сходятся во мнении собеседники Радио Свобода среди социалистов.

Ролики есть, показаний нет

С утра 29 апреля рядом с Гагаринским райсудом дежурило несколько автозаков и собралась внушительная толпа сторонников движения "За новый социализм", в основном людей пожилого возраста. Их лидер находится под домашним арестом без права на прогулки с начала июня 2020 года, акции в его поддержку проводились во многих городах России.

Нет никакой доказательной базы

– В 24 томах уголовного дела нет никакой доказательной базы. Что сказано в обвинительном заключении: под видом законных акций и участия в выборах Платошкин планировал чуть ли не вооруженный захват власти. Вовлекал людей в массовые беспорядки с применением оружия и взрывчатых веществ. Следователи, прокуратура, судьи утверждают: Платошкин говорил одно, имел в виду другое. Так можно кого угодно обвинить в чем угодно, – рассказывает Радио Свобода Анжелика Глазкова, гражданская жена Платошкина.

Следователь не дал Платошкину и Глазковой оформить официальный брак. По её словам, в 24 томах уголовного дела разобраны 52 фрагмента 24 видеороликов с участием Платошкина. Ролики размещены на собственном ютьюб-канале политика, канале телеведущего Андрея Караулова и на "Авроре". "Аврора" – близкое к КПРФ медиа, производящее видеоконтент. Ролики до сих пор находятся в открытом доступе.

Жена политика отмечает, что были проведены допросы его сторонников, но никто из них не дал показания, что Платошкин склонял кого-либо к насильственным действиям. Помимо якобы подготовки к беспорядкам Платошкин, по мнению следствия, распространял ложную информацию о коронавирусе.

Призывал раздать деньги предпринимателям, чтобы они могли заплатить работникам во время простоя

– Он говорил о чем? Что меры, принимаемые для борьбы с коронавирусом, неэффективны. Призывал раздать деньги предпринимателям, чтобы они могли заплатить работникам во время простоя в ходе "самоизоляции". Работодатель с чего будет зарплату платить, если у него выручки нет? Раздайте людям деньги из бюджета – как в Америке, Европе. Платошкин говорил о том, что до пандемии медицина была "оптимизирована", прошли сокращения, и теперь вновь надо тратить бюджетные деньги. Говорил об очередях из карет скорой помощи, нехватке масок, перчаток, санитайзеров. Говорил, что границы поздно закрыли. [Наказание по предъявленным обвинениям] – до десяти лет лишения свободы. Я не удивлюсь, если он получит реальный срок, – продолжает Глазкова.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Николая Платошкина политически преследуемым, Amnesty International – узником совести.

Вокруг него собиралась масса людей, для власти очень опасных

– Уголовное дело завели за его политическую позицию. За то, что он является социалистом, давал жесткий и беспристрастный анализ. Он хороший ученый, опытный дипломат. Он знает немецкий, английский и испанский. Николай Николаевич очень хорошо умеет разговаривать с людьми, вокруг него собиралась масса людей, для власти очень опасных. Озлобленных, выкинутых из жизни, которым нечего терять, – рассказывает Радио Свобода журналист Максим Шевченко.

Шевченко – участник кампании в поддержку Платошкина, планирует осенью пойти на выборы в Госдуму от новой Российской партии свободы и справедливости.

На YouТube и федеральных каналах

У Николая Платошкина необычная биография. Его мать – агроном, отец – инженер, работали в подмосковном совхозе. Николай Платошкин с золотой медалью окончил школу и в 1982 году смог поступить в элитный МГИМО. С 1987 по 2006 год работал в дипломатических миссиях в Германии и США. Затем занялся наукой, публиковал работы по истории Европы между Первой и Второй мировыми войнами, холодной войны, Чехословакии до советского вторжения 1968 года. Возглавил кафедру международных отношений в частном Московском гуманитарном университете.

Поначалу его приглашали на федеральные телеканалы как эксперта по международным отношениям. Экспертом для российского ТВ он был удобным, так как поддерживает аннексию Крыма Россией. Затем его стали звать и на обсуждение различных социальных проблем: например, как оппонента для либеральных спикеров, также отобранных для государственных телешоу.

В январе 2019 года Платошкин заявил о создании движения "За новый социализм", пытался создать собственную партию. Также в 2019 году КПРФ выдвинуло его кандидатом в депутаты на довыборах в Госдуму по Хабаровскому краю. Победил кандидат от ЛДПР (40 процентов голосов) – губернатором края тогда был Сергей Фургал, также входивший в эту партию. Платошкин занял второе место с 24,5 процентами голосов. Предвыборная кампания Платошкина произвела впечатление на Владимира Жириновского.

"Вам, Геннадий Андреевич, готовят Платошкина на замену. Ваша же краевая хабаровская организация выдвинула кандидатом Платошкина, чтобы он пришел [в Госдуму] и вас сверг. Будет другая партия с другим названием, и в 21 году будут другие депутаты", – обращался Жириновский к Зюганову во время заседания Госдумы летом 2019 года.

Люди уже забыли, как это, чтобы с ними политики общались

Накануне ареста в начале июня 2020 года на ютьюб-канале Платошкина было чуть меньше полумиллиона подписчиков, сейчас пятисоттысячный рубеж канал преодолел. Платошкин уверенным, хорошо поставленным голосом в жесткой, почти агрессивной манере призывал к демократизации политической системы, социально ориентированной госполитике. Он убежден, что возрождение СССР возможно в его старых границах, причем на основе добровольного волеизъявления жителей постсоветских стран. Платошкина продолжали приглашать на федеральные каналы, он ездил на встречи со сторонниками по России.

– Люди, разделяющие левые взгляды, объединились в своих городах, собирали по пять копеек, [чтобы организовать приезд Платошкина]. Покупали билеты, оплачивали гостиницы. Очередь была – у нас поездки были расписаны до конца лета 2020 года. Последние наши поездки – в Краснодар, Воронеж, [на встречи] приходили тысячи людей. Встречи были яркие, эмоциональные, люди высказывались, задавали вопросы, было живое общение. Люди уже забыли, как это, чтобы с ними политики общались. И появился тот, кто разговаривал с ними на равных, – вспоминает Анжелика Глазкова.

Николай Платошкин выступил против поправок к Конституции и обнуления президентских сроков Владимира Путина. Он призывал своих сторонников в июне 2020 года проводить акции против изменения Конституции, накануне запланированных акций его и арестовали.

Сторонников у Платошкина реально много

– "За новый социализм" был привлекательным для около КПРФной публики, которая разуверилась в собственных лидерах, сторонников у Платошкина реально много. Многие левые считали его "засланным казачком", подозревая в сотрудничестве с Кремлем. Создание его движения не встречало (как многим казалось) противодействия со стороны властей. Там было какое-то финансирование, но никто толком не знал какое и откуда. Его арест стал неожиданностью, – рассказывает координатор "Левого фронта" Алексей Сахнин.

– Критически высказываться о человеке, находящемся под домашним арестом, я бы не хотел… На первых порах Платошкин действовал если не с прямого, то с косвенного одобрения администрации [президента]. Подчеркиваю, я не утверждаю, что были какие-то договоренности. Возможно, его раскрутку считали выгодной, чтобы отвлечь избирателей от КПРФ, использовать его как-то в дальнейшем. Очевидно, его деятельность не вписалась в планы [администрации президента], особенно когда он выступил против поправок к Конституции. Мне кажется, в преследовании Платошкина очень силен элемент личной обиды: он оказался не таким, как рассчитывали. Похожая история была с Грудининым, – говорит директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

По мнению Кагарлицкого, это подтверждают приглашения на федеральные телеканалы, а также возможность снимать большие залы и беспрепятственно проводить встречи со сторонниками в регионах.

– Мне Платошкин рассказывал: я приезжаю, мне покупают билеты, бронируют залы. Думаю, он говорил абсолютно искренне, – вспоминает Кагарлицкий.

29 апреля в первый день судебных слушаний Николай Платошкин заявил о своей невиновности. Однако потом его госпитализировали из зала суда, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в медицинских кругах. Они утверждают, что сначала вызвали скорую помощь адвокату подсудимого, а затем и ему самому. Медики экстренно госпитализировали защитника, а Платошкина врачи увезли в одну из московских больниц для уточнения диагноза и для обследования специалистами.