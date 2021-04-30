Подозреваемый по делу об убийстве Шеремета освобождён из-под стражи

Суд в Киеве в пятницу изменил меру пресечения для основного подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Андрей Антоненко освобождён из-под стражи и переведён под круглосуточный домашний арест.

Прокурор впервые с момента ареста Антоненко и других подозреваемых в конце 2019 года не возражал против смягчения меры пресечения. Сам Антоненко назвал решение суда "маленькой победой", отметив, что "победа в большой войне ещё впереди".

В СИЗО, таким образом, не осталось никого из арестованных в декабре 2019 года по обвинению в покушении на Шеремета. В прошлом году под домашний арест была переведена детский хирург Юлия Кузьменко. Для военной медсестры Яны Дугарь избрана мера пресечения в виде залога.

При этом следствие продолжает утверждать, что именно эти люди вместе с музыкантом и военнослужащим Сил специальных операций Андреем Антоненко - исполнители убийства Павла Шеремета. Возможных заказчиков следствие пока не установило.

Об аресте троих подозреваемых было объявлено в 2019 году на пресс-конференции в присутствии президента Владимира Зеленского, глава МВД Арсен Аваков говорил об убеждённости в том, что убийцы Шеремета найдены. Многие представители украинской общественности, как и бывшие коллеги Шеремета, однако, выражают сомнения в доводах следствия. Все трое подозреваемых заявляют о своей невиновности.

Журналист Павел Шеремет, гражданин России, родившийся в Беларуси и переехавший в Украину на постоянное место жительства, был убит в Киеве 20 июля 2016 года. В тот день он выехал из дома на работу, чтобы вести утренний радиоэфир. До студии он не доехал: автомобиль, в котором он находился за рулём, был взорван находящимся в нём самодельным взрывным устройством.

Высказывались различные версии его убийства, в том числе его связь с делом "беглого олигарха" Александра Клименко и "белорусский след" - возможная причастность к убийству спецслужб режима Александра Лукашенко.