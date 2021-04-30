5 детей погибли на Ставрополье при столкновении грузовика с автобусом

Пять детей погибли в пятницу в Ставропольском крае в автомобильной катастрофе - микроавтобус, в котором они ехали, столкнулся с грузовиком. Более 10 человек пострадали, среди них не менее 9 детей, они доставлены в больницу.

Микроавтобус вёз на соревнования в Черкесск баскетбольную команду девочек 12-14 лет из Волгограда. По данным ГИБДД, в автобусе было 18 пассажиров - 14 детей и четверо сопровождающих.

Агентства сообщали о гибели шести детей, однако затем уточнили, что одну девочку удалось реанимировать.

Точные причины аварии пока не известны. Транспортная инспекция сообщила, что грузовик на повороте опрокинулся на микроавтобус, пострадал и ещё один автомобиль. Возбуждено уголовное дело.