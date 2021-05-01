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ЛГБТ-активистка из Комсомольска Юлия Цветкова объявила голодовку

ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова объявила голодовку. Об этом она сообщила на странице своей матери в фейсбуке, внимание на это обратила редакция Сибирь.Реалии. 27-летняя художница обвиняется в распространении порнографии в интернете из-за арт-проекта про бодипозитив — принятие своего тела. Следствие по её делу идёт уже два года. Она требует перестать затягивать её процесс и открыть его для зрителей и прессы.

Уголовное преследование Цветковой началось в 2019 году. Поводом для возбуждения дела стали рисунки вульвы, которые Цветкова размещала в паблике "Монологи вагины" в социальной сети "ВКонтакте". Активистка объясняла, что смысл проекта – снять табу с женской физиологии.

Недавно суд начал рассматривать её дело по существу, но заседания проходят не чаще раза в месяц. Дело рассматривается в закрытом режиме. Долгое время активистка находится под подпиской о невыезде.

"2 года следствия. 2 года украденной жизни. За репосты. И эти 2 года даже не зачтуться в срок, потому что я под самой мягкой мерой пресечения. У голодающего должно быть некое требование. Мое требование просто. Я прошу государство "быть мужиком". Хотите меня осудить? Пожалуйста. Но делайте это открыто", - написала Цветкова. Активиста отметила, что не требует её оправдать или снять подписку о невыезде, а лишь настаивает на том, чтобы ей дали законные возможности для защиты.

  • Несколько международных правозащитных организаций, среди которых Human Rights Watch и Amnesty International, просили российские власти прекратить уголовное преследование Цветковой, поскольку оно нарушает право на свободу слова и творчества.
  • Британская медиакорпорация Би-би-си включила Цветкову в список ста "вдохновляющих и влиятельных женщин мира", отметив, что она "поднимает вопросы, связанные с правами женщин, ЛГБТ, антимилитаризмом и экологией", и что "российские власти угрожают ей за это тюрьмой".
  • По предъявленному обвинению Цветковой грозит от двух до шести лет колонии. Активистка настаивает на своей невиновности.

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