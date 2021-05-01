ЛГБТ-активистка из Комсомольска Юлия Цветкова объявила голодовку

ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова объявила голодовку. Об этом она сообщила на странице своей матери в фейсбуке, внимание на это обратила редакция Сибирь.Реалии. 27-летняя художница обвиняется в распространении порнографии в интернете из-за арт-проекта про бодипозитив — принятие своего тела. Следствие по её делу идёт уже два года. Она требует перестать затягивать её процесс и открыть его для зрителей и прессы.

Уголовное преследование Цветковой началось в 2019 году. Поводом для возбуждения дела стали рисунки вульвы, которые Цветкова размещала в паблике "Монологи вагины" в социальной сети "ВКонтакте". Активистка объясняла, что смысл проекта – снять табу с женской физиологии.

Недавно суд начал рассматривать её дело по существу, но заседания проходят не чаще раза в месяц. Дело рассматривается в закрытом режиме. Долгое время активистка находится под подпиской о невыезде.

"2 года следствия. 2 года украденной жизни. За репосты. И эти 2 года даже не зачтуться в срок, потому что я под самой мягкой мерой пресечения. У голодающего должно быть некое требование. Мое требование просто. Я прошу государство "быть мужиком". Хотите меня осудить? Пожалуйста. Но делайте это открыто", - написала Цветкова. Активиста отметила, что не требует её оправдать или снять подписку о невыезде, а лишь настаивает на том, чтобы ей дали законные возможности для защиты.