В Иркутской области ФСБ при поддержке бойцов ОМОН задержала двух местных жителей, подозреваемых в реабилитации нацизма. Поводом стало использование ими фотографии советского генерала Андрея Власова на сайте акции "Бессмертный полк". Военачальник сотрудничал с нацистским режимом, за что был лишён звания и наград и казнён в Москве.

Видео задержания одного из подозреваемых выложено на сайте Следственного комитета. Ведомство сообщило, что возбудило уголовные дела по материалам ФСБ. Одному из подозреваемых 17 лет, второму 32, их имена не называются. Утверждается, что они планировали "одобрить преступления, определённые Международным военным трибуналом в Нюрнберге" (Власова и его коллаборационистскую Русскую освободительную армию на нём не судили).

На втором видеоролике, выложенном в анонимном телеграм-канале "ОПЕР слил" показано, как того же подозреваемого валят на землю бойцы ОМОН в бронежилетах, с оружием и в шлемах. Позже он рассказывает на камеру, что пошутил и "совершил необдуманный поступок, выложив в "Бессмертный полк" предателя". Во время съёмки обыска в квартире подозреваемого оператор задерживает кадр на фотографии неонациста Максима Марцинкевича.

Бессмертный полк — акция памяти ветеранов Второй мировой, участники в траурном шествии несут их фотографии. В 2020 году мероприятия проводились онлайн из-за пандемии коронавируса нового типа. После этого в нескольких регионах России были возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма из-за фотографий глав нацистской Германии и русских коллаборационистов, загруженных на сайты акции.

Так 6 ноября 2020 года к исправительным работам за загруженную фотографию Власова был приговорён житель Пермского края Даниил Шестаков. Он свою вину не признал, заявив, что хотел показать заслуги генерала Власова в период его службы в Красной армии, в частности, при обороне Москвы. В 1941 году генерал командовал 20-й армией, которая сыграла важную роль в контрнаступлении советских войск при защите столицы.