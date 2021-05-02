Алексей Навальный поздравил с Пасхой и рассказал, как выходит из голодовки

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил о своём состоянии после выхода из голодовки в тексте в соцсетях, в котором он одновременно поздравил православных с Пасхой.

"С самым лучшим праздником по традиции поздравляю всех...К сожалению, не смогу сегодня разделить полноценную пасхальную трапезу: я всё ещё в первой половине своей увлекательной трансформации "из еле волочащего ноги скелета в просто голодного мужчину". Но разрешённые мне несколько ложек каши съём с отменным пасхальным настроением. Ведь в такой день я точно знаю и помню о том, что всё будет хорошо", - говорится в тексте на странице Алексея Навального в Инстаграме.

О выходе из голодовки, которую он держал в колонии с 31 марта, оппозиционер сообщил 23 апреля. По словам Навального, его дважды обследовал консилиум гражданских врачей, а также ему стали давать ознакомиться с результатами исследований и анализов. Медики просили оппозиционера прекратить голодовку, так как это угрожает его здоровью. По словам врачей, которым доверяет политик, если он продолжит голодать, то "через минимальное время лечить будет некого". При этом Навальный продолжает требовать, чтобы к нему пустили необходимого врача из-за потери чувствительности в руках и ногах.

Навальный был отправлен в колонию зимой – после того, как суд в Москве заменил ему условный приговор по уголовному делу "Ив Роше" восьмилетней давности на реальный срок. В заключении в колонии города Покров, во Владимирской области, состояние здоровья Навального резко ухудшилось. Политик объявил голодовку в знак протеста против того, что не получает необходимой медицинской помощи, и при этом к нему не допускают его лечащего врача.

Оппозиционер называет одной из причин, по которой он решил прекратить голодовку, то, что на аналогичный шаг пошли другие люди. Ранее сообщалось, что в России к этой акции солидарности присоединились около ста человек.

21 апреля по всей России прошли новые крупные несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. После их окончания как в МВД, так и в правозащитных организациях, отмечали минимальное, по сравнению с предыдущими подобными мероприятиями, количество задержанных. Но в последующие дни, в частности, как сообщал проект "ОВД-Инфо", были задержаны более ста человек во многих городах. Им вменяют участие в несогласованной акции, ссылаясь на данные камер видеонаблюдения, либо организацию несогласованного мероприятия путем размещения поста или репоста в соцсетях.