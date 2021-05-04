Украинский блогер Иван Рудской, известный под псевдонимом Ивангай, обвинил российского журналиста Юрия Дудя в цензуре, заявив, что тот убрал из его интервью от 18 марта для шоу "вДудь" слова о пострадавших от голода и НКВД родственниках и конфликте России с Украиной. По словам Рудского, эта часть интервью была главным, что он хотел сказать, а российский журналист испугался это давать.

Двухчасовое интервью Рудского Дудю вышло 18 марта. В нём Ивангай, на долгое время приостанавливавший свою активность в ютьюбе, рассказывает российскому журналисту о своей жизни, творческой активности и об отъезде на Украину из России. По состоянию на день 4 апреля видео набрало больше 20 миллионов просмотров.

Дудь в своём телеграм-канале отверг обвинения. “Как правило, на монтаже выкидывается всё неинтересное, иногда – то, что могло бы быть интересным, но высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и просто слушать", – заявил он.

По его словам, такой монтаж им "кажется уважением и по отношению к зрителю, и по отношению герою". Он выложил 12-минутный отрезок интервью, о котором упоминал Рудской.